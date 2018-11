Mislav Bago, reporter Dnevnika Nove TV, razgovarao je s Ivanom Turudićem, predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu, o pravnom putu koji čeka Ivicu Todorića nakon izručenja.

Kada i u kojem roku gospodin Todorić treba biti ispitan kod odvjetništva?

U DORH-u treba biti ispitan do kraja istrage. Mislim da bi istraga trebala završiti najkasnije početkom sljedeće godine, u siječnju ili veljači, ne znam točno.

Ali to je problem. On je u pritvoru i traži se njegov pritvor da ne utječe na svjedoke. S druge strane, čujemo da odvjetništvo ne može doći do te jedne osobe. To može trajati dovijeka.



Ne može trajati dovijeka. Čak su i rokovi istražnog zatvora strogo određeni u zakonu. Do mene je dopro glas da je odvjetništvo odustalo od ispitivanja jednog ili dva svjedoka. Znači da su svjedoci ispitani u ovom kaznenom predmetu. Danas kad stupi u istražni zatvor u Remetincu, od danas mu počinje teći rok za uručivanje žalbe protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora koje dolazi na Županijski sud. Može doći već sutra. Sutra je četvrtak, petak. Moglo bi se već u ovom tjednu odlučiti o produljenju ili ukidanju istražnog zatvora.

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić o izručenju Ivice Todorića (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Ako je tražen pritvor zbog utjecanja na svjedoke, a vi imate informacije da odvjetništvo od toga odustaje, znači li to da su se stekli svi uvjeti da on ne bude pritvoru?



O tome će odlučiti Vijeće Županijskog suda u Zagrebu, odnosno to je sjednica na koju se pozivaju stranke i okrivljenik, ako želi, i Državno odvjetništvo će raspravljati o ovom pitanju i mi ćemo donijeti meritornu odluku.

Može li odvjetništvo ponovno zatražiti njegovo privođenje zbog pokušaja bijega?

Ne znam hoće li to i učiniti, ali po zakonu može.

Ispitani su svi svjedoci. Istraga još uvijek traje. Kad možemo očekivati da odvjetništvo proslijedi sudu optužnicu na potvrđivanje?



Ne znam hoće li uopće biti optužnice. Ona se provodi nakon što je u istrazi prikupljeno dovoljno dokaza da bi se moglo odlučiti treba li podići optužnicu ili ne. Istraga završava početkom godine i vrlo brzo nakon toga bi se trebala donijeti državnoodvjetnička odluka hoće li se podići optužnica ili će se postupak obustaviti.

Rokovi od jednog dana do nekoliko godina

Imate li rok u kojem se odlučuje idemo li u suđenje ili ne?

S obzirom na opsežnost predmeta to je do dva mjeseca. Kratki su rokovi kad se mora sazvati sjednica optužnog vijeća. Ono može napraviti puno stvari, ima velike ovlasti. Može vratiti optužnicu na doradu, može odlučivati o nezakonitim dokazima… Sjednica može završiti u jednom danu, a može trajati nekoliko mjeseci, pa i godina.

Iz svog dugogodišnjeg iskustva, radili ste te predmete, mislite li da ima uopće uvjete da Todorić ide u pritvor ili da se brani sa slobode?



A ne, ja svoje mišljenje ne želim niti smijem iznositi.

Koliki je problem što ovo nije uskočki predmet, već normalni predmet pred Županijskim sudom. Bi li, da je uskočki predmet, bilo brže ili drugačije?



Bilo bi sigurno bolje da se sudi u vijeću gdje su tri suca profesionalca, nego da se sudi u vijeću gdje je jedan sudac profesionalac i dva suca porotnika, što su neporočni građani RH…

Recimo, ja mogu biti sudac?

Apsolutno da, mislim da biste se i trebali kandidirati i da vas Gradska skupština imenuje za suca porotnika Županijskog suda. Ali ne biste stigli suditi u ovom predmetu.

Bi li rokovi bili brži kad bi ovo bio uskočki predmet?

Ne, rokovi su isti i u jednim i u drugim predmetima. Ali paradoks našeg Zakona o kaznenom postupku je da će u ovom predmetu, bude li suđenja, suditi jedan profesionalac i dva suca porotnika. Ali na optužnom vijeću će odlučivati tri suca profesionalca. Predsjednik vijeća i vijeće u raspravi donose presudu, ovdje samo odlučuju o potvrđivanju optužnice.

Problematična financijska vještačenja

Ovdje se radi financijsko vještačenje. Vidjeli smo na „slučaju Planinska“ da se financijsko vještačenje radilo pet puta. Koliko to može produžiti cijeli proces, ako do njega dođe?



Po Zakonu o kaznenom postupku može. Ako optužno vijeće na prijedlog stranaka ili autonomno zaključi da postoje određene slabosti u vještačenju može se tražiti da se optužnica, kako mi to kolokvijalno kažemo, doradi. Do novog vještačenja može doći i temeljem rasprave, ako do nje dođe. Ta su vještačenja vrlo često komplicirana, dugotrajna, skupa i potrebna je izuzetna stručnost.

Može li se suđenje Todoriću uspoređivati sa suđenjima Ivi Sanaderu?

Ja ga ne želim uspoređivati, neka to čini tko hoće…

Mislim, zbog svjedoka, dokaza…

Mi ne znamo koliko će ovaj predmet biti, ako ga bude, koliko će svjedoka predložiti DORH, koliko će ih sud prihvatiti. Vremena se mijenjaju. Prvo suđenje u predmetu protiv okrivljenog Sanadera bilo je prije osam godina. Puno je vremena prošlo od onda.

Ako bude suđenja gospodin Todorić i ostali mogu računati na najmanje 10 godina do pravomoćnosti presude? Govorimo hipotetski.



Ne znam na što oni mogu računati. Nadam se da ne bi trebalo biti tako. Ali prvenstveno ako hoćemo biti efikasniji moramo izmijeniti Zakon o kaznenom postupku, što sam vam pokazao u par ovih banalnih primjera.

"Previše sam star za mladenačke želje"

Imate li vi osobno nekakvu želju? Je li izazovno suditi Todoriću, ako do toga dođe?

Ma to je predmet kao i svaki drugi. Već sam previše star da bih imao neke takve mladenačke želje.

Hoćete reći da je suđenje Todorići kao i policajcu koji primi mito?

Za policajca koji primi mito je nadležan USKOK, specijalizirano tužiteljstvo koje se bavi organiziranim kriminalom i korupcijom, pa tako i mitom od 200 kuna.

Znači, nema interesa za ovo suđenje?

O sebi ne želim govoriti u ovom trenutku. Došao sam vam samo pojasniti neke stvari.