Pavasović Visković o Turudiću: "On ima svoja politička opterećenja, a u sustavu nedostaju stotine ljudi"

On sad dolazi kao netko izvan DORH-a da uvede red u DORH, barem poboljša situaciju u kojoj su mnogi nezadovoljni, javila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović i gosta Ljubu Pavasovića Viskovića pitala kako će Ivan Turudić vladati DORH-om.

"To ćemo tek vidjeti. Njega čeka jedna kadrovski podkapacitirana i demoralizirana institucija koja ima mnogo problema. Dakle, fali jako puno ljudi, fali jako puno kadrova, problemi su preveliki, ljudi su i preumorni i na neki način ostavljeni sebi već dugo vremena. Mislim da će morati prionuti velikom poslu ako misli išta pokrenuti."

Prioritet bi trebao biti borba protiv korupcije, pitanje je i što će tu napraviti.

"Da bi sve to skupa ličilo na išta, prvo s čim se mora uhvatiti u koštac su kadrovi. 25 posto ljudi fali i mora odlučti tko će voditi pojedine institucije, od USKOK-a do županijskih državnih odvjetništava. Mora naći izvore kadrova. Stotine ljudi fali u sustavu DORH-a i to nije lako", kaže odvjetnik.

Što se tiče političkog utjecaja, Pavasović Visković kaže:

"Jasno je da je Turudić politički izbor, nije se on javio na natječaj zato što je vidio u novinama da je natječaj raspisan. On je na neki način odluka i izbor Andreja Plenkovića. E sad, tko god poznaje Turudića, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da se bliži njegova mirovina, teško da može očekivati da će on biti skroz poslušan ili kontroliran. On nije takav profil. Što god tko misli o njemu, on sasvim sigurno ima određenog kapaciteta za nositi se s tom pozicijom. Nisam siguran, ako si je netko zamislio da će raditi po nekim uputama i željama, da će to biti tako", smatra Pavasović Visković.

Što je Turudić govorio nekad, a što danas kaže o EPPO-u: "Apsolutno netočno, to nisam rekao"

Može li se očekivati da će Turudić utjecati na odluke svojim podređenima.

"Naravno da će utjecati na sve postupke koji su njemu interesantni kao čelniku DORH-a. On ima svoja politička opterećenja, ima teret svih ovih afera koje se vuku iza njega, ovih prepiski", kaže odvjetnik i dodaje kako je teško išta predviđati.

"Ja sigurno nisam njegov fan, ali činjenica je da ima kapaciteta nosit se sa svim tim problemima. Hoće li on to htjeti, to ćemo vidjeti", rekao je Pavasović Visković.

