Što je Turudić govorio nekad, a što danas kaže o EPPO-u: "Apsolutno netočno, to nisam rekao"

"Znam da je glavni državni odvjetnik zadužen za riješavanje sukoba između EPPO-a i državnog odvjetnika", rekao je Ivan Turudić 8. veljače pa na pitanje slaže li se s time da EPPO ima prevelike ovlasti odgovorio: "Pa EPPO, nisam siguran da smo trebali osnovati to tijelo, ima niz zemalja koji nemaju to tijelo i one funkcioniraju i kod njih je situacija bolja, mi smo tako odlučili, ali to je opet politička odluka."



"Ako pitate hoće li biti sve u redu u odnsou na EPPO kucate na otvorena vrata, bit će sve u redu", govorio je Turudić u ponedjeljak, novinari su ga podsjetili na raniju izjavu na što je odgovorio: "Apsolutno netočno, to nisam rekao."

Pročitajte i ovo Tko ima navjeću korist? Trebaju li se građani brinuti nakon curenja podataka? "Postoje različiti scenariji, pristup bazi bi trebao imati administrator..."

"Neću vam više odgovarati na pitanje, završavam odgovor na pitanje, ako vi meni sad kao što radi vaša televizija, jeste rekli da sam lagao možda", rekao je glavni državni odvjetnik pa dodao: "Neprofesionalno me voditeljica prekinula tako da je ispalo da sam ja protiv europskog tužitelja, naravno da nisam".

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.