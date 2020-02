U jeku širenja koronavirusa, Ivan Pernar na Facebooku je podsjetio na djelovanje vitamina C.

Ivan Pernar sada je već poznati zagovornik vitamina C i njegovih učinaka na organizam. U jeku širenja koronavirusa diljem svijeta, Pernar je na Facebooku ponovno podsjetio na vitamin C, pozivajući se na znanstvenika Andrea W. Saula.

''Liječnici desetljećima dokazuju snažno antivirusno djelovanje vitamina C. Međutim, nedostaje medijsko izvještavanje o ovom učinkovitom i uspješnog pristupu borbe protiv virusa općenito, a posebno protiv koronavirusa.

Vrlo je važno maksimizirati tjelesne antioksidacijske sposobnosti i prirodni imunitet kako bi se spriječili i minimizirali simptomi kada virus napada ljudsko tijelo.'', citirao je na Pernar znanstvenika.

Ivan Pernar podsjeća na vitamin C (Foto: Screenshot/Facebook)

Ovo nije prvi put da Pernar preporučuje vitamin C u borbi protiv ozbiljnih bolesti. On je ranije već prijavljen DORH-u za nadriliječništvo jer je dijelio savjete da gripu treba liječiti pojačanim uzimanjem vitamina C i objašnjavao da se herpes liječi jabučnim octom, a te je preporuke osudila struka.

Zato je prijavu protiv njega u siječnju prošle godine podnio voditelj Foruma zdravstva stranke Pametno Miroslav Harjaček koji je naveo da je Pernar svojim savjetima u opasnost doveo zdravlje i živote građana.