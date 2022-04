Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina predstavlja plan ubrzanja obnove nakon potresa.

''Na ubrzanom Planu obnove nakon potresa, koji ima pet točaka, radili smo u zadnjih mjesec dana, uklopili smo ideje raznih dionika, a on neće usporiti dosad započete procese'', istaknuo je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina na konferenciji za medije.

''Prioritetno radimo na tome da svim građanima u kontejnerskim naseljima i sličnom smještaju osiguramo da zimu provedu u svom domu ili adekvatnom smještaju'', dodao je i naglasio da je jedan od prioriteta učinkovitija organizacija i komunikacija iz dana u dan.



''Svaki tjedan imamo operativne koordinacije u koje sam i ja uključen te unaprijeđujemo procese na tjednoj bazi, a sljedeća važna stvar je jačanje ljudskih kapaciteta Fonda za obnovu - u ovom trenutku u to krećemo snažno i odlučno'', naglasio je Paladina.



''Tu je i organizacijski preustroj Fonda za obnovu, naime, nemamo na području obnove Zagreba niti jedno gradilište što govori samo za sebe da su potrebne prilagodbe. Imamo već neke ideje i one će biti provedene u nekih mjesec, dva'', kazao je.



Podsjetio je da je prošli tjedan raspisan natječaj za ravnatelja Fonda te je još jednom pozvao ljude da se jave na njega: ''Posla je puno, odgovrnost je velika, ali zadovoljstvo ako i kada napravimo rezultat bit će veliko''.



Najavio je da će se Plan revidirati na mjesečnoj bazi u suradnji sa strukom te da će se redovito ažurirati e-bazu obnove.



''Nabava će biti brža i efikasnija u skladu s tržišnim okolnostima'', također je najavio ministar kazavši da su analizirali stanje na tržištu te dodao: ''Natječaji će biti prilagođeni i malim obrtima te poduzećima svih veličina kako bismo aktivirali cjelokupnu građevinsku industriju''.



''Moramo napraviti i dodatne iskorake u sustavu informiranja, a nabava će biti provođena po blokovima - geografskim cjelinama kako bismo postigli da izvršiteljima olakšamo provođenje njihova posla i troškove mobilizacije'', istaknuo je Paladina.



Novi ministar graditeljstva o obnovi nakon potresa: ''Vidi se veliki napredak...''

Plenković: ''Ne znam otkud ta nebulozna teza da bih Paladina birao pod nečijom ucjenom''



''Dosadašnjom dinamikom obnove nakon potresa nitko nije zadovoljan, no vidi se veliki napredak u posljednjih nekoliko mjeseci'', ustvrdio je prije koji tjedan ministar čije se ime neprestano provlači u javnim raspravama koje iz dana u dan dobivaju na zamahu s obzirom na njegovu poprilično impresivnu imovinsku karticu.



Objava njezina sadržaja stavila ga je dodatno pod povećalo javnosti i ministar češće govori o njoj nego o obnovi pa neće čuditi ako i na današnjoj konferenciji za medije opet dočekaju nova pitanja.