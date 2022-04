Ministar Ivan Paladina obratit će se javnosti nakon sjednice Vlade. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bi trebalo danas na sjednici donijeti mišljenje nakon zaprimljenih prijava.

Gotovo je mjesec dana otkako je Ivan Paladina preuzeo resor od bivšeg ministra Darka Horvata, a Povjerenstvu za sukob interesa stigle su već dvije prijave protiv njega zbog imovine i obnašanja drugih upravljačkih dužnosti.

Što se tiče obnove u Zagrebu, Paladina je rekao da će sljedeći tjedan biti prezentacija plana ubrzanja i tada će dati odgovore. Što se tiče Markuševca, Paladina je istaknuo da u Fondu nisu izvođaći uvedeni u posao.

Osrvnuo se i na Povjerenstvo. "Nisam se referirao, očekujete da komentiram? Nema osnove, naravno. Mislim da se radilo o mom drugom ili trećem danu na dužnosti. Konzultirao sam se i o svim koracima koje moram poduzeti oko projekta Kupari. Dobio sam usmene upute kako sve napraviti i poslao i pisani upit, ali nisam dobio odgovor. Popunio sam imovinsku karticu kako sam se savjetovao s pravnicima", pojasnio je Paladina te dodao da čeka pismeni odgovor oko slučaja Kupara.

Rekao je da je neformalno već dan nakon razgovora o Kuparima obavijestio kolege da neće raditi na tom projektu. "U roku tridesetak dana ću prenijeti svoja prava", istaknuo je.

Za sve postupke oko IGH-a, Paladina je rekao da su nekretnine preuzeli vjerovnici. "Bilo ih je desetak, sve je definirano, izglasano prije mog priključenja IGH. Ni u jednom slučaju se uprava prije mene, tijekom mene ni nakon mene žalila ni na jedan postupak. U ovom slučaju je došlo do pokretanja arbitražnog postupka, sve ih je IGH izgubio", rekao je te dodao da će se snositi milijunski troškovi zbog toga.

"Puno sam radio u životu i ulagao. Imao sam puno različitih poduzetničkih pothvata, uvijek u privatnom sektoru i na tržišnim osnovama. Neću komentirati svaki moj poslovni poduhvat. Sve zakonske obveze oko obavještavanja javnosti sam daleko nadmašio", rekao je Paladina.

Naljutio se na novinarsko pitanje o povlaštenoj informaciji. "Spominje se to što sam ja znao tko je kupio obveznice od banaka. Ta informacija je bila javna na stranici SKDD-a", rekao je Paladina.

Analiza Mislava Bage: "Beroš? Iz ovoga je jasno da će državno odvjetništvo provoditi više istraga. Paladina treba javnosti objasniti kako je stekao tu imovinu"

Nakon njega obratio se javnosti Zdravko Marić koji se osvrnuo na mogući štrajk sindikalista.

"Bili su konstruktivni sastanci. Zaključeno je da je na nama do sredine idućeg tjedna da se očitujemo na prijedloge sindikalne strane i definiramo hoće li biti idućeg sastanka. Sukladno tome će se druge stvari razvijati", rekao je Marić. Kazao je da je legitimno pravo na štrajk. "Sve što ulazi u sami kolektivni ugovor. Naše pravne službe će se naći kako bi uskladili tehničke detalje. Ipak bi bilo dobro da akt do dovedemo do razine dovršenosti. Ključni razgovori se vode na materijalna prava - odnosno osnovicu, tj. prijevoz", istaknuo je Marić.

"Nastojimo biti korektni"

Istaknuo je da maksimalno pokušavaju biti korektni. "I kroz interpretaciju nakon sastanka nastojimo biti korektni prema njima", rekao je Marić.

Kroz šalu je rekao da se u korizmi odrekao slatkiša. "To je veliko odricanje za mene", rekao je kroz smijeh ministar Marić.

Kazao je da ne raspolaže informacijama o situaciji s Paladinom. "Nisam stigao razmišljati o tome. Nije mi neko razdoblje gdje je nešto lagano, ne bih mogao ulaziti u tu diskusiju", kratko je odgovorio Marić.

Što se tiče rekonstrukcije Vlade, Marić je kazao da "kao i svi ostali" daje isti odgovor, bez obzira što se "ne dogovaraju oko odgovora". "Predsjednik Vlade će reći", kazao je Marić izbjegavajući odgovor hoće li on istupiti s funkcije.

Osvrnuo se na izjavu Vilima Ribića koji je rekao da im plaća nije rasla godinu dana. "Dosta smo o tome i drugim stvarima razgovarali i kolega Ribić i svi ostali članovi pregovaračkih odbora, i javnih i državnih službi. Svi imaju jednaki status u očima Vlade. Sve su to lako povjerljivi akti. Svi dobro znamo kad su osnovice bile korigirane", zaključio je Marić.

U fokusu javnosti ministar Paladina se našao zbog imovinske kartice prema kojoj je težak gotovo 60 milijuna kuna. Vlasnik je tvrtke "Delta savjetovanje", u kojoj je zaposlena njegova supruga. Plaća joj je 4000 kuna.

Na pitanje o plaći njegove supruge, Paladina je rekao kako je ona zaposlena i prijavljena u skladu sa zakonskim okvirom te da se ne radi o varanju države.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bi trebalo danas na sjednici donijeti mišljenje o slučaju Paladine.