Malenica o štrajku: "Trenutna situacija nije dobra ni za koga i ostavit će posljedice"

Malenica je rekao da žele postići dogovor i cjelovito rješenje plaća, te izrazio nadu u pozitivan ishod. Naglasio je da Vlada namjerava predloženim zakonom o plaćama povećati plaće u državnim i javnim službama, napomenuvši kako je u njemu najniži koeficijent 0,9, što je 42 posto više od najnižeg koeficijenta trenutno u uredbama.

"Tražimo od sindikata povjerenje i strpljenje Vlada i ministarstva rade na uredbama", poručio je, podsjetivši da postoje određena pravila fiskalne odgovornosti i kapaciteta te da se priprema proračun za iduću godinu.

"Bitno je da od početka iduće godine povećavamo plaće", istaknuo je Malenica dodavši kako ima puno razumijevanje za sve službenike i namještenike u državnoj i javnoj upravi, ali vjeruje i u njihovo razumijevanje Vladine pozicije koja vodi računa o svim državnim i javnim službenicima.

"Problem ne možemo rješavati parcijalno, samo službenika u u pravosuđu već svih službenika i namještenika. Ako je do sada bilo parcijalnih rješenja to je bio razlog da se krene u donošenje zakona o plaćama i da se isprave nepravilnosti i potvrdi načelo jednaka plaća za jednak rad", istaknuo je Malenica za HRT .

Plaća 700 eura - mala

Potvrdio je da je plaća od 700 eura i manja zaista mala plaća, ali da Vlada kontinuirano povećava plaće da će to činiti i dalje, dodatak od 180 i 60 eura prvi je korak i ima fiskalni učinak veći od 430 milijuna eura na godišnjoj razini. Sredstva za to su osigurana i Vlada pokazuje ozbiljnost i namjeru da dođe do daljnjeg povećanja plaća i za to nastoji osigurati sredstva.

Upitan hoće li zbog štrajka broj neriješenih predmeta "eksplodirati", Malenica je rekao kako "trenutna situacija nije dobra ni za koga i ostavit će posljedice na rad pravosudnih tijela".

Komentirajući tvrdnje predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića o kaosu u pravosuđu, Malenica je rekao kako su to već oštro demantirali navevši kako se u pravosuđe kontinuiramo ulaže. "Svjesni smo malih plaća u tijelima javne i državne uprave i taj problem rješavamo od 2020.", ustvrdio je ministar.