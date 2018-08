U Vukovaru boravi ugledni hrvatski i svjetski znanstvenik Ivan Đikić. Sudionik je tribine Znanost za mlade u Vukovaru, a doveo je i svojeg kolegu, nobelovca iz Izraela.

Ivanu Đikiću ovo je drugi put da dolazi motivirati mlade Vukovarce. Govorio im je o tome kako mogu potaknuti pozitivne trendove u svojoj sredini i društvu.

Na tribini je sudjelovala i reporterka Nove TV Marina Bešić Đukarić koja se javila u Dnevnik Nove TV. Kazala je kako se puno govorilo koliko su znanost i obrazovanje važni, ali i kako sustav treba mjenjati. Učenici su imali važne poruke za sustav naglašavajući kako ne žele slušati dosadnu nastavu.



Na pitanje novinarke kako u Slavoniji zadržati ljude, pogotovo mlade, koji se sve više iseljavaju iz Hrvatske, Ivan Đikić je odgovorio: "Upravo je to naša današnja tema. Drago mi je vidjeti da u Vukovaru postoji pozitivan program, da ljudi koji rade privatno, kao što je Mara Majstorović, pokazuju da se mlade može vratiti u Vukovar kvalitetnim projektima i motivacijom. Lijepo je biti u Vukovaru i vidjeti da postoji budućnost za mlade u ovom gradu", kazao je Đikić.

Kad je riječ o kurikularnoj reformi Đikić smatra je ona još jedan od projekata onoga što se sluša na predavanju Znanost za mlade u Vukovaru. "Potrebno je da pojedinci u Hrvatskoj shvate da je to tema učenika, građana i roditelja. Kao i tema stručnjaka, profesora u školama. To nije tema političara i lobističkih interesa ili bilo kakvih ideologija. Kad bi se to uklonilo onda bi kurikularnu reformu u Hrvatskoj bilo zadovoljstvo ostvarivati. Nažalost, mi smo kao i u svim temama u Hrvatskoj, prečesto jako politizirani. Meni bi bila želja da javnost i naši politički ljudi shvate da je nepotrebno mješanje politike s tom temom koja je izrazito važna. Jer ako uspijemo u kurikularnoj reformi, ako uspijemo ovim motiviranim promjenama boljitka u Hrvatskoj, mladi će ostajati. A to nam je i glavni problem danas u Hrvatskoj i zato mi je jako važno da eksperimentalna i glavna kurikularna reforma bude uspješna u Hrvatskoj, zaključio je Ivan Đikić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr