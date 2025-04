Vukovarka Iva Radić nakon 34 godine napokon je saznala istinu. Na Petrovoj doli u okolici Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci njezina oca ubijenog 1991. Tih ratnih dana, Miju Radića odveo je pripadnik srpskih paravojnih formacija Jovan Radan kojemu se sada sudi za ratne zločine.

Ana Malbaša Major, reporterka Provjerenog od 2019. prati ovaj slučaj, a s Ivom je bila i u ponedjeljak Zavodu za sudsku medicinu na zagrebačkoj Šalati gdje je organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja održana identifikacija posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata.

Na završnu identifikaciju pozvane su obitelji sedam žrtava ekshumiranih iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Među njim i Iva Radić.

Rođena Vukovarka od potrage za svojim ocem nije odustala. Svjedočila je kako ga '91. odvodi Jovan Radan, nekadašnji pripadnik srpske paravojne formacije. U Beogradu je prošle godine u travnju konačno počelo suđenje Radanu, teretilo ga se za ratni zločin silovanja. Na se ročištu se pojavila i Iva Radić.

"On je odveo moga oca i mog oca više nema. Invalida u kolicima. On! I šuti! I ništa mu ne mogu! Kakvo je ovo pravosuđe? Što je ovo? Ni truna nema sažaljenja. Niti savjesti. On mi je oca odveo! A prijatelj mu je bio!", rekla je Radić.

Priču o ovom slučaju, kao i o slučaju silovanja za koje se Radanu sudi u Beogradu, donijelo je tada Provjereno, a u idućoj emisiji u četvrtak 10. travnja pogledajte priču u tome kako je Iva Radić konačno saznala istinu.