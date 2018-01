Predsjednički izbori 2019. bit će prvo veliko odmjeravanje snaga desne i lijeve političke opcije te ostalih opcija uoči parlamentarnih izbora. Hoće li Predsjednica nastaviti trend prethodnika Josipovića i doživjeti poraz ili reizborom, poput Mesića, osigurati 10 godina na Pantovčaku. Može li netko kao nezavisni kandidat bez stranačkog „loga“ pobijediti?

Dnevnik Nove TV testirao je neke od političara među biračima - tu je predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović koja još nije javno iznijela svoju želju da ide po drugi izbor, no teško je vjerovati da bi odustala od toga.

Zoran Milanović nakon odlaska iz SDP-a poručio je: „Ne zanima me više izvršna vlast i stranka“, i nikada nije niti demantirao, a niti potvrdio da želi u predsjedničku utrku. Ivan Vilibor Sinčić, kao i na prošlim izborima, i sada je vjerojatni kandidat Živog Zida u predsjedničkoj utrci.

Božo Petrov nikada jasno nije rekao da ga to zanima, ali i ne zanima, no njegovi suradnici javno daju do znanja da je njegov osobni rejting među biračima takav da će on biti kandidat MOST-a. Upravo smo ta četiri kandidata i testirali. Do izbora će ih zasigurno biti više, a možda i neki odustanu.

PREDSJEDNICA U VELIKOJ PREDNOSTI



Kada bi predsjednički izbori bili danas, Predsjednica bi dobila 41 posto potpore, Zoran Milanović osvojio bi 21 posto, Ivan Vilibor Sinčić 15, a Božo Petrov 12 posto potpore birača. Ostali kandidati dobivaju 5 a neodlučnih je 6 posto.

Predsjednica ima iznadzastupljenu potporu među biračima s osnovnom školom (55%), zatim na selu (52%). Veću potporu ima kod birača na Sjeveru Hrvatske (56%) i, naravno, kod birača HDZ-a (84%).

TKO SU BIRAČI ZORANA MILANOVIĆA?

Zoran Milanović veću potporu mogao bi očekivati kod birača starijih od 60 godina (28%), zatim više i visoko obrazovanih (25%), potpora mu je iznadzastupljena u Zagrebu i okolici (29%) i kod birača koji su na zadnjim parlamentarnim izborima glasali za SDP ( 61%).

TKO SU BIRAČI IVANA VILOBORA SINČIĆA?

Svaki treći, točnije 34 posto birača mlađih od 29 godina, glasao bi za Ivana Vilibora Sinčića kada bi bio predsjednički kandidat. Isto tako iznadzastupljenu potporu ima među biračima sa srednjim obrazovanjem (21%), a u Lici i Banovici dobio bi više glasova nego na nacionalnoj razini (22%). Naravno, osim među biračima svoje stranke, veliki broj glasova bi dobio među biračima koji nisu glasali na zadnjim izborima (35%)

TKO SU BIRAČI BOŽE PETROVA?

Božo Petrov je također izadzastupljen potporom među biračima mlađima od 29 godina (23%), tu su i birači višeg i visokog obrazovanja (19%), te birači iz Dalmacije koji bi u većem broju nego na nacionalnoj razini dali potporu Boži Petrovu (24%). I, očekivano, birači njegove stranke MOST-a (60%).

TKO BI BIO NAJBOLJI HDZ-OV KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA?

Predsjednica je mandat dobila s potporom HDZ-a, no kako kaže premijer Andrej Plenković, još se nije očitovala želi li i kako potporu te stranke.

No, što kada bi HDZ dao potporu nekom drugome? Dnevnik Nove TV testirao je među biračima HDZ-a nju i Damira Krstičevića koji je već dvije godine najpopularniji ministar u Vladi, pa i među biračima HDZ-a.

U takvom srazu predsjednica bi dobila 62 posto potpore, a Damir Krstičević 15 posto potpore. Nitko među HDZ-ovim biračima dobiva 1 posto, a i 1 posto dali bi nekom drugom. Ne zna 15 posto, a odbija odgovoriti 6 posto ispitanika koji su birači HDZ-a.

A TKO BI BIO NAJBOLJI KANDIDAT SDP-A ZA PREDSJEDNIKA?

Kod ispitanika smo testirali dojučerašnjeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića te Tonina Piculu koji nikada nije skrivao takve predsjedničke ambicije. Osim toga, i Bernardićevi suradnici Piculu vide kao SDP-ova predsjedničkog kandidata.

Tonino Picula dobio bi 44 posto potpore, a Zoran Milanović 36 posto. Netko drugi 1 posto, a isti postotak među biračima SDP-a nitko. Ne zna 12 posto ispitanika, a odbija odgovoriti 6 posto ispitanika.

Tonino Picula može privući i više birača koji nisu SDP-ovi. Tako bi, u srazu sa Zoranom Milanovićem, mogao računati i na potporu 56 posto HDZ-ovih birača, tu je i 55 posto birača MOST-a, 50 posto birača Živog zida, a na kraju tek dolazi i 32 posto birača koji su na zadnjim izborima glasali za SDP-a.

Zoran Milanović pak može računati na veliku većinu birača SDP-a na zadnjim izborima – njih 61 posto. No, zato među biračima ostalih stranaka ne stoji tako dobro kao Picula pa bi za njega glas dalo 42 posto birača Živog Zida, 29 posto birača MOST-a te 20 posto birača HDZ-a kada bi morali birati između Milanovića i Picule.

NAPOMENA:

Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 600 punoljetna građana Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno od 17. do 18. siječnja 2018. godine. Pogreška mjerenja je +/-4%.