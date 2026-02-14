Novi detalji tragedije na A3, poznato stanje ozlijeđenih: "Jedino što ne znamo još..."

Policija još slaže mozaik svih okolnosti teškog stradanja stranih državljana na autocesti A3. Četiri osobe pokušale su pretrčati s jednog kraja autoceste na drugi. Dvije osobe pritom su poginule, a dvije su hospitalizirane. Identitet stradalih kao i detalji kako su se tamo našli još nisu poznati.

Pretrčavanje jedne od najprometnijih autocesta Bregana–Zagreb–Lipovac - završilo je kobno za četvero stranih državljana.

"Za sada tri nepoznate muške osobe i jedna ženska, pretrčavale su kolnik auoceste i u tom trenutku na njih su naletjela i udarila ih dva osobna automobila. Na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške osoba, dok su jedna ženska i jedna muška osoba prevezene u bolnicu Nova Gradiška", potvrdila je Maja Filipović iz PU sisačko-moslavačke.

Autocesta - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Preživjeli muškarac otpušten je iz bolnice te je pod nadzorom policije dok je mlada žena u teškom stanju prevezena u Zagreb.

"Po stabilizaciji, po obradi ona je u pratnji anesteziologa prebačena u Kliniku za traumatologiju na daljnje liječenje. Druga osoba iz prometne nezgode je mlađa muška osoba koja je primljena s lakšim ozljedama, ona je tijekom noći opservirana kod nas i ujutro je prepuštena djelatnicima MUP-a na daljnje postupanje", rekla je Slavica Konjević Pernar iz Opće bolnica Nova Gradiška.

Svi tragovi su izuzeti, prikupljaju se snimke s nadzornih kamera, obavljaju razgovori, sve kako bi se rasvijetlili detalji koji su doveli do ove tragedije. Kada se stvore uvjeti ispitana će biti i teško ozlijeđena.

Nenad Somun, Klinika za traumatologiju Foto: Dnevnik Nove TV

"Pacijentica je primljena tijekom noći ili rano jutros zbog ozljeda zdjelice, prijeloma lijeve potkoljenice koji će biti za operacijsko liječenje. Ima nekakav udarac u glavu, pri svijesti je, kontaktibilna, jedino što ne znamo još ni kako se zove, strankinja je", objasnio je Nenad Somun iz Klinike za traumatologiju.

Utvrđuju se identiteti osoba

Stravična nesreća na A3 dogodila se nešto prije 22 sata, nedaleko od Novske, u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Očevid na poprištu trajao je do kasno u noć.

Autocesta - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nije pametno, ali ljudi to rade jednostavno iz nekih pobuda da li da brže dođu do nekud ili nešto", rekao je Branko iz Nove Gradiške.

"Na autocesti pa to je katastrofa, svi znamo da se tamo brzo vozi. Neovisno o kome se radi, katastrofa je, opet je netko izgubio roditelja, brata, sestru", dodao je Zdravko.

"I oni što su vozili, i oni su u stresu velikom, to je veliki stres za njih", rekla je Marija.

Upravo to se dogodilo državljanki Kosova koja je bila u automobilu koji je naletio na pješake.

"Nije imala tjelesne ozljede, ali je imala akutnu reakciju na stres, po zbrinjavanju ona je u pratnji supruga puštena", ispričala je Konjević Pernar.

Uz policiju na rekonstrukciji cijelog događaja radi i nadležno Državno odvjetništvo. Utvrđuju se identiteti osoba, njihov status u Republici Hrvatskoj te krajnje odredište.