Na pulskoj ribarnici – malo kupaca, malo ribe i niti jedna jedina rakovica.

"Rakovica ja nisam imala već dosta vremena, baš dosta. Ove godine ih je na tržnici bilo možda jednom", kaže prodavačica Jasminka Popović.

Iz godine u godinu, kažu prodavači, sve ih je manje u prodaji. Kupci traže, ostavljaju rezervacije – ali ništa od toga. Sada su mreže na jugu Istre ostale prazne.

Ribar, s više od 40 godina iskustva, kaže da ih jednostavno nema, a ono malo što ih uspije uloviti – iako je rakovica jako tražena roba - i nema neku računicu.

"Ljudima se više niti ne isplati, jer recimo na 3 kilometra, 4 kilometra mreža ulovite 3 ili 4 rakovice. Ne izađete van. Vi ne isplatite mreže ni trošak, jednostavno ljudima se ne isplati", kaže Boris Tanković.

Što je točno dovelo do toga da rakovica na jugu Istre nema, znanstvenici kažu, mogu samo nagađati. Vjerojatno je to, napominju, kombinacija nekoliko faktora. Kao prvo – čovjeka.

"Lovilo se u najosjetljivije doba njihovog životnog ciklusa jer 99 posto ulova su bile zrele ženke sa oplođenim jajašcima", objašnjava biolog Andej Jaklin. Ruku čovjeku, dale su i klimatske promjene zbog kojih dolazi do ozbiljnih promjena u planktonskoj zajednici.

"Larve koje prolaze različite stadije kako rastu i presvlače se, ali cijelo to doba dok su u planktonu hrane se fitoplanktonom, zooplanktonom, i sad ako hrane nema to sigurno nije plus", dodaje biolog.

Na listu, kaže, može se staviti i zatopljenje i dugoročni ciklusi. Točnog odgovora još uvijek nema. No, napominje, otvara se novo pitanje – ima li šanse za njihov oporavak?

