Nametnuo se kao lider ljevice, a sada već danima šuti: Hoće li konačno dati izjavu?

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u posjetu je Novoj Gradiški.

Položit će vijenac ispred Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, nakon čega će sudjelovati na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 33. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Kune.

Još uvijek nije poznato hoće li dati izjavu za medije.

Milanović već danima šuti, a do sada nije komentirao objavu SDP-a da neće biti mandatar nove Vlade. Također, očekuje se da će se osvrnuti na kritike koje mu je uputio premijer Andrej Plenković, koji ga je prozvao "zbog licemjerja jer nije dao suglasnost za Rafalee, a onda se pojavio na svečanosti".

"Milanović više kao predsjednik Republike ne postoji. Doći na odbor jedne stranke, kao predsjednik ti više ne postojiš. On to jako dobro zna, to znaju svi ustavnopravni stručnjaci i suci, a to znaju i hrvatski građani. Grbin i stric trebaju momentalno dati ostavku i otići s političke scene", rekao je Plenković.