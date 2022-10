Mjesec dana nakon što je oslobođen iz ruskog zarobljeništva, Zagrepčanin Vjekoslav Prebeg ispričao je što je prošao tijekom pet mjeseci iz pakla, ali i otkrio bi li se vratio i ponovno borio za Ukrajinu.

Vjekoslav Prebeg (40) borio se za Ukrajinsku vojsku kad su ga u travnju zarobili Rusi. Na slobodu je pušten prije mjesec dana u razmjeni zarobljenika, a iskustva koja je imao u pet mjeseci zarobljeništva još ga potresaju. U razgovoru za Reuters otkrio je kako je zarobljen i što je proživio.

Prebegova postrojba bila je prva na udaru kad je počeo rat u Ukrajini 24. veljače. Morali su se tada povući jer su bili brojčano i tehnički znatno nadjačani. Rusi su ga zarobili 23. travnja u Mariupolju gdje su ušli među ruske oružane snage.

"Bili smo nepažljivi neki od nas i zamijećeni smo. Tu su nas zarobili", ispričao je Prebeg i dodao kako je prebačen u nešto što je izgledalo kao napušena vojarna, a gdje je bilo zapovjedništvo postrojbe koja ga je zarobila.

"Čim su me izvukli iz auta, bila mi je prekrivena glava s nekom vrećom, tu sam odmah dobio udarac u glavu. Slomljen mi je nos, krenula su odmah brutalna ispitivanja. To bi bilo pitanje, tri sekunde nisi dao odgovor, odmah drugi udarac, drugo pitanje i tako se ponavljalo dok se nije pojavio taj viši časnik, čini mi se da je po činu bio bojnik i zaustavio tog tko me ispitivao i tukao. Doveli su me pred zapovjednika tog korpusa, to je bio neki ruski general. On je zabranio da me se više na bilo koji način tuče, zlostavlja, bilo što. I dali su mi da se otiširam, dali su mi hrane i topli napitak", ispričao je Vjekoslav Prebeg i dodao kako je došla osoba u civilu koja ih je trebala odvesti nakon što su prenoćili u garaži.

"Vezali su nam ruke, oči, ukrcali su nas u kamion i vozili su nas, gdje - ne znam", ispričao je Prebeg i dodao: "osiguranje na tom kamionu je bilo užasno brutalno. Repetirali su oružje i stavljali su nam, pogotovo meni, zato što sam bio stranac svi su mi govorili cijelo vrijeme 'ti si plaćenik', stavljali su mi nož po svim mogućim dijelovima tijela, noge, vrat, trbuh. Govorili su 'ajmo ga bacit iz kamiona i ubit. Reći ćemo da je pokušao pobjeći. Što će nam on...', prisjeća se Vjekoslav Prebeg i dodaje kako su ga tukli pa je u jednom trenu izgubio i svijest.

"Bacili su vodu na mene i tad sam se probudio. Govorili su: 'Nismo još gotovi s tobom'. Tad sam se najviše bojao. Mislio sam da će me ubiti", kazao je Prebeg.

Optuživali su ga da je plaćenik, no Vjekoslav Prebeg ističe kako je bio običan vojnik ukrajinske vojske koja od 2016. dozvoljava strancima da joj se priključe.

Zaključuje i kako se u Ukrajinu ne bi vratio kao borac. "Imam 40 godina, to je za mene bilo užasno teško tjelesno iskustvo i nemam više snage ponovit tako nešto. Da mi je netko rekao na početku da će se sve to tako odviti, vjerojatno bih drugačije neke stvari odradio, ali ne bih napustio Ukrajinu. Otišao sam tamo s razlogom, znam što je vojni posao", zaključio je Prebeg.

