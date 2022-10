U Zagrebu se održava sastanak predsjednika parlamenata zemalja Krimske platforme.

Zagreb je domaćin Krimske platforme



U Hrvatsku je stigla predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se sudionicima uživo videovezom

Tijek događanja pratite iz minute u minutu

9:49 Sudionicima se obratio ponovo Ruslan Stefančuk, predsjednik ukrajinskog parlamenta. Zahvalio je Hrvatskoj na organizaciji Krimske platforme.

9:41 Gordan Jandroković obraća se na hrvatskom sudionicima sastanka. "Ruska vojska krenula je svim silama na Ukrajinu, no one zemlje koje dijele naše vrijednosti brzo su se trgnule. Putin je izveo anticivilizacijski udar. Snaga ukrajinskog naroda je predmet divljenja. Duh ukrajinskog naroda podsjetio me na domoljublje hrvatskog naroda", kazao je Jandroković. "Njihovi su postupci su doveli do toga da dvije zemlje podnesu zahtjev za članstvo u NATO-u. Nitko ne bi smio imati dileme na koju stranu stati u ovom sukobu", kazao je.

Dodao je i da Rusija pokazuje znakove očaja, a da cijeli svijet gleda herojstvo ukrajinskog naroda. "Nemojmo posustati u pomoći Ukrajini do konačne pobjede", poručio je. "Slava Ukrajini", poručio je za kraj.

9:40 Ruslan Stefančuk rekao je da je osjetio snagu potpore Hrvatske prema Ukrajini. "Naš sastanak će siguran sam biti produktivan", kazao je predsjednik ukrajinskog parlamenta

9:39 Počeo je sastanak u NSK. Otvara ga predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji drži govor. "Mir, sloboda, demokracija to su naše vrijednosti. Ponosni smo što organiziramo ovaj Samit", rekao je Jandroković otvarajući samit.

9:20 U NSK je stigla predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi. U NSK je stigao i premijer Plenković.

Krimska platforma - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

9:15 U NSK su počele pristizati strane delegacije. Dočekuju ih hrvatski i ukrajinski predsjednici parlamenata Gordan Jandroković i Ruslan Stefančuk.

Krimska platforma - 2 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

8:31 Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi izdala je priopćenje o svojim sastancima u Zagrebu uoči današnjeg samita. "To što više od 50 zemalja sudjeluje na ovom samitu odaje počast širokoj i hitnoj globalnoj potpori Ukrajini. Bila mi je čast susresti se s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. Hrvatska je cijenjeni američki saveznik i ključni partner u miru i stabilnosti u Europi, uključujući energetiku, sigurnost i naš globalni odgovor na agresiju Rusije na Ukrajinu", stoji u objavi.

"Bila mi je čast susresti se s aktivistima za ljudska prava s Krima, koji su podijelili svoje potresne i srceparajuće priče o mučenju, zatvaranju i otmicama od strane Rusije. Moramo ojačati kapacitete Ukrajine u ovoj borbi, posebno jer iranske bespilotne letjelice uzimaju smrtonosne žrtve među civilima.

Krim je Ukrajina, ruska nezakonita okupacija cjelokupnog ukrajinskog teritorija mora prestati, a Rusija mora odgovarati za svoje zločine", stoji, između ostaloga, u priopćenju.

Dolazak sudionika summita Međunarodne krimske platforme u NSK - 1 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

8:23 U Zagrebu još danas traje posebna regulacija prometa povodom Prvog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme. Više o tome OVDJE.

Dolazak sudionika summita Međunarodne krimske platforme u NSK - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

8:19 Zagreb je danas domaćin prvog parlamentarnog samita Krimske platforme. Zajednički su ga organizirali Hrvatski sabor i Parlament Ukrajine. Jučer je u Hrvatsku stigla predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi, a današnji samit otvaraju hrvatski i ukrajinski predsjednici parlamenata Gordan Jandroković i Ruslan Stefančuk i premijer Andrej Plenković.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se sudionicima uživo videovezom.

Sastanak predsjednika paralamenata zemalja Krimske platforme. - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Na kraju samita predviđeno je usvajanje zajedničke izjave, a Jandroković i Stefančuk održat će zajedničku konferenciju za medije.

Prijenos samita pratite na Dnevnik.hr.

8:00 Na susretima Krimske platforme neće sudjelovati predsjednik Zoran Milanović. Novinarima je u ponedjeljak rekao kako "ne zna je li pozvan i da ne zna što je to".