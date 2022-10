Župnik iz Sikirevaca, o kojem bruji cijela zemlja, koji je slao SMS poruke vjernicama, razriješen je dužnosti. Novinarka Dnevnika Nove TV Matea Drmić otišla je na prvu misu u Sikirevce nakon njegova odlaska i provjerila što kažu mještani, ali i mještanin koji ga je zbog dopisivanja s njegovom suprugom i prijavio.

Čini se da je odzvonilo župniku iz Sikirevaca koji više nije u toj župi.

"Jutros na misi sam čuo da je ostavio poruku kako se selo moli za njega i molit će se. I ja ću se moliti za njega", kaže Ivan Lepan.

Ivan, svima poznat kao majstor Iko je taj koji je župnika prijavio.

"Ona je mislila da ja nju ne volim. A ja nju volim. Ali volim... Sramotno je da mi se moralo ovo dogoditi, zapostavio sam sve. Posla imam preko glave, radim, zapostavio sam familiju'', dodaje Ivan.

Intuicija mu je, kaže, pomogla da shvati zašto mu je supruga čudna.

"Upozorio sam suprugu, ona je i dalje negirala. Nije znala da se dopisujem s njim. A onda kad je vidjela da ja znam nešto, došla je s posla i priznala sve od A do Ž", nastavlja.

Iako se dvoumio, misli da je povukao ispravan potez.

"Ne da sam se dvoumio nego nisam znao što ću. Jednostavno nisam znao sta ću. Pet dana sam razmišljao i onda sam došao do zaključka da jedino šokantno mogu nastupiti", dodaje.

Obratio se i nadbiskupu i dobio podršku. Župnika su razriješili nakon Ivanova istupa u javnost.

Javile se i druge žene

"Istodobno je ozbiljno narušena i kompromitirana vjerodostojnost svećenika, a time i njegove službe. (…) Uz kanonsku mjeru koja mu je prema odredbama Zakonika kanonskoga prava izrečena, uključena je i mjera obvezatnoga razdoblja povučenosti i 'duhovnoga sabiranja' pod vodstvom jednoga od redovničkih svećenika", objašnjavaju iz Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu.

Vjernici su oko razrješenja župnika podijeljeni. Jednima je žao zbog odlaska, drugima njegov postupak nije u redu.

Ivanu podrška stiže sa svih strana. Čak su u selu osvanuli i plakati potpore koji su ipak odmah uklonjeni. Ivan tvrdi da s plakatima nema ništa.

Svećenik u kupaćima vodio misu u moru, oltar mu je bio luftić: "Bilo je naivno od mene..."

FOTO Svećenik blagoslovio stoku i polja iz - aviona: "Ne vidim kako bi to obavio pješice"

Ivan ističe i da njegova supruga nije bila jedina žrtva. Kaže, mnoge žene su mu se javile nakon toga.

"Mislim javile, prijetile. To su više prijetnje, mislim prijetnje. Zvale su me, plakale su da stanem. Zašto? Da one njega vole. Da su one zaljubljene u njega. One su vjerojatno mislile da će se on razriješiti dužnosti, da će skinuti svećeničku odoru zbog njih", pretpostavlja.

A s dolaskom novog župnika mještani se nadaju da će ovim problemima doći kraj.

Od nedjelje, 2. listopada Dnevnik Nove TV možete pratiti od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr