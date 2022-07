Milanski svećenik izazvao je pravu pomutnju na nedjeljnoj ceremoniji u talijanskom gradu Crotoneu nakon što je upotrijebio madrac na napuhavanje kao oltar dok je držao misu za srednjoškolce u moru.

Talijanski svećenik održao je misu za srednjoškolce na plaži u gradu Crotoneu gdje je u moru na madracu improvizirao oltar. Velečasni Mattia Bernasconi nakon "incidenta" se ispričao onima koji su se našli uvrijeđeni jer je u nedostatku hladovine u kampu pred studentima misu održao u svježoj vodi.

Nakon cijelog događaja svećenika (36) istražuju talijanske vlasti. Naime, fotografije svećenika u kupaćima, okruženog djecom procurile su u medije pa je crkva reagirala kazavši kako je potrebno malo više dostojanstva i poštovanja.

Sam velečasni Bernasconi oglasio se nakon najave o istrazi te je kazao kako je planirao nedjeljnu svetkovinu održati među drvećem u blizini plaže u Crotoneu na jugu Italije, nakon što je cijeli tjedan pomagao sa održavanjem ljetnog kampa srednjoškolskih učenika koji je organizirala udruga Libera koja se bori protiv mafije.

No, u izostanku hladovine među stablima, kako tvrdi svećenik, obitelj u blizini ponudila mu je da se posluži njihovim madracem na napuhavanje pa je s njime krenuo u more vodeći misu u kupaćim gaćicama, baš kao i djeca.

Iz lokalne crkvene zajednice kritizirali su cijeli slučaj. "U nekim slučajevima, tijekom praznika, izvan svakodnevnice, moguće je izvoditi misu i izvan crkve. No uvijek je potrebno euharistiju izvoditi primjereno i na mjestima gdje je moguće dostojanstveno obraćanje svetome", poručio je čelnik crkve u Crotoneu, prenosi the Guardian.

Svećenik je na kraju kazao kako ne bi opet uradio isto. "Nipošto nisam želio trivijalizirati misno slavlje, to je samo trebala biti misa na kraju radnog tjedna. Simbolika je jaka, istinita, i ti simboli prenose poruku, ponekad drugačije nego što bismo mi to htjeli. Bilo je naivno od mene ne pridati situaciji potrebnu pažnju", zaključio je.

