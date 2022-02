Da bi pomogli lokalnim proizvođačima, općina Sikirevci otvorila je trgovinu. Jedina je to općina u Hrvatskoj koja ima svoju trgovinu u kojoj se isključivo prodaju lokalni proizvodi.

U Sikirevcima se nalazi prva trgovina u Hrvatskoj koja nudi isključivo lokalne proizvode.

"Imamo naše suvenire, sireve svježe i kuhane, imamo domaću tjesteninu, lješnjake, aroniju", navela je reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić prodavačica Nikolina Živić.

Da bi olakšali mještanima kupnju, ali i proizvođačima plasman, načelnik je pokrenuo ideju i nastala je trgovina Sikirevčanka, koja za sada broji sedam OPG-ovaca.

"Prekrasno. Svaka čast. Stvarno mi smo selo i ljudi uzgajaju sami, ali ovo nam je nešto posebno. Nema boljeg od ovdašnjeg kruha i povrća. Nije nam ni skupo i znamo da je od naših domaćih proizvođača i to je još bolje", rekla je Snježana iz Sikirevaca.

Tamošnji načelnik Josip Nikolić zadovoljstvo nije skrivao. "Nismo trgovci da sad kupujemo robu od svih pa da preprodajemo, nego jednostavno gledamo samo naše lokalne proizvode. Svako toliko nas netko pita kako ide, da planiraju da bi i oni nešto otvorili. To je jedan od velikih problema - proizvedu, ali teško im je plasirati", komentirao je.

Zato je Sikirevčanka pun pogodak."Zasad ide jako dobro, nadamo se da će tako i ostati", dodala je Živić.

Nadaju se i proizvođači koji su u tome vidjeli spas.

"Nama je to puno pomoglo. Mi imamo jako velike troškove - gorivo, putovanje, priprema. Ovdje nam je to znatno olakšalo posao, kada svaki dan plasiramo svježe povrće koje pripremimo to jutro. Jako je blizu, nemamo trošak odlaska na gradsku tržnicu", objasnila je proizvođačica Valerija Rakitić.

A neki su se upravo zbog osiguranog plasmana odlučili pokrenuti vlastitu proizvodnju.

"Uočili smo priliku, da se na taj način sa svojom robom probijemo na tržište", kazala je Dubravka Rakitić.

Kada bi i ostale općine krenule ovim stopama, budućnost poljoprivrednika ne bi bila upitna.

