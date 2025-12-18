Imaš stan viška? Država ga uzima u najam i isplaćuje najamninu unaprijed, no postoje uvjeti

Tko ima nekretninu viška, sad je može dati državi na upravljanje uz isplatu najamnine. Krenuo je javni poziv za priuštivi najam.

"Proteklih nekoliko tjedana nam već gore telefoni ovdje, zovu nas svakodnevno. U ovom trenutku najvažniji su vlasnici stanova s obzirom da bez njih mi nemamo bazu nekretnina", govori Jelena Bokun, glasnogovornica Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Jelena Bokun, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Foto: DNEVNIK.hr

Glavni uvjet - mora biti prazna dvije godine što će se dokazivati računima za režije. Nema izbacivanja postojećih podstanara, ali ni uključivanja tek izgrađenih stanova.

"Što se tiče najmodavaca, njima je najveća prednost da brigu o njihovoj nekretnini preuzima netko drugi, a oni imaju siguran prihod. Sve će ovisiti o kriterijima i ovisit će o zainteresiranosti vlasnika stanova. Ovo je prvi takav javni poziv tako da je s konkretnim brojkama teško izlaziti", kaže Tomislav Jukić, ravnatelj uprave za provedbu stambene politike.

Tomislav Jukić, ravnatelj uprave za provedbu stambene politike Foto: DNEVNIK.hr

Ugovor se potpisuje na tri do deset godina, za svaki grad i općinu određena je medijalna cijena najma po kvadratu - u četiri velika grada od 7 do gotovo 13 eura.

ZAGREB 12,70 €/m²

SPLIT 12,20 €/m²

RIJEKA 10,45 €/m²

OSIJEK 7,90 €/m²



"Iskreno ne bih, ne znam te stanare koji bi stali u mom stanu", kaže Lucija iz Splita.

"Ne znam, radije bih ju sam iznajmljivao nego dao državi da mi iznajmljuje", iskreno će Mile iz Zagreba.

Primjera radi - za stan od 60 kvadrata u Splitu, pet godina najma izgledalo bi ovako:

Za nešto više od 12 eura po metru četvornom, tržišna cijena mjesečno bi iznosila 732 eura - u pet godina 43 tisuće i 900. Isplata vlasnicima ide u dvije rate – 60 posto odmah, a ostatak nakon polovice ugovora.

SPLIT – medijalna cijena 12,20 €/m²

Stan 60 m² → 732 €/mj

5 godina → 43.920 €

Isplata vlasniku:

1. rata: 26.352 €

2. rata: 17.568 €

Koliko su takve najamnine konkuretne tržišnim, pitali smo stručnjaka za nekretnine.



"Znamo gdje živimo, znamo da većina nažalost malo cifre u ugovoru promijeni pa dobijemo 12,70 € u Zagrebu, a na tržištu to nije realnost, odnosno naginjemo prije 15 eura pa i više. Ako govorimo o boljim stanovima to je i veća razlika", pojašnjava Sanjin Rastovac, stručnjak za tržište nekretnina.

APN - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Za najmoprimce - tko će useliti ovisi o kriterijima. Bodovat će se dob, broj ukućana, stručna sprema, kao i primanja. Primjerice - do 1200 eura - 10 bodova, do 1600 eura - 7 bodova i tako redom.



"Za najmoprimce koji su nam sljedeći na redu, oni će plaćati, ovisi o izračunu i broju članova obitelji i koliki su im prihodi, ali postoji taj izračun koji uključuje i režije i najamninu i on neće prelaziti 30 posto njihovih prihoda", navodi glasnogovornica Bokun.

Država stanove neće uređivati - ako su potrebne manje adaptacije avans se može dobiti unaprijed. Svi iščekuju utjecaj na tržište.



"Vidim puno nekakvih minusa koji mi ne zvuče privlačno do te mjere da će se aktivirati 50-60 tisuća stanova zbog toga, određeni broj vjerojatno hoće jer ljudima odgovara dobiti određenu količinu novaca unaprijed. Ne vjerujem da je ta brojka prevelika da će napravit prevelik utjecaj", smatra Rastovac.

Uređuju se i državni stanovi, a pregovara se i s ustanovama u državnom vlasništu.

Za građane, javni poziv traje do 15. veljače.