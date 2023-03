U godini kad je inflacija u Hrvatskoj divljala, a cijene energije rušile rekorde, većina tvrtki je povećala broj radnika! Kako pokazuje nova anketa među 300 velikih domaćih kompanija, dvije trećine njih i ove godine će zapošljavati.

Što te ne ubije, ojača te. Prema anketi Američke gospodarske komore, usprkos ubitačnoj inflaciji, više od pola domaćih tvrtki je lani poslovalo bolje nego godinu prije, pa zato planiraju daljnji razvoj i ove godine.

"Vrlo velik broj poduzeća planira širiti svoje poslovanje u Hrvatskoj, njih više od 74 posto, međutim isto tako ta brojka je nešto slabija nego što je bila godinu ranije - s 81 na 74 posto", kaže Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama.

Taj optimizam nije slučajan. Suprotno ukorijenjenom javnom dojmu, više od pola anketiranih tvrtki smatra da se poslovna klima u Hrvatskoj u zadnjih pet godina ipak poboljšala, a to privlači investitore.

"Malo domaće tržište, spora birokracija i previsoki porezi. U ovom bermudskom trokutu problema Hrvatske je u posljednja dva desetljeća izgubila cijeli niz velikih stranih ulaganja. Ipak, i tu se situacija mijenja", kaže reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Pogotovo što se tiče porezne politike, stekao se jedan dojam sigurnosti, stabilnosti, čak i onda kad očekujete porezno opterećenje, ono je bilo najavljeno, komunicirano, s dovoljno vremena da se kompanije pripreme", kaže Doko Jelušić.

Manjak radnika postaje sve veći problem: "Što se tiče naše struke, nezaposlenih u Hrvatskoj nema"

Pomaže i ulazak Hrvatske u eurozonu i Schengen. I jedno i drugo velika većina tvrtki vidi kao pozitivan utjecaj na svoje poslovanje, a članstvo u Uniji kao uvjerljivo najveću prednost Hrvatske u odnosu na okolne zemlje.

John Gašparac, prvi dopredsjednik Amchama poručuje: "Biti u eurozoni puno znači u tom smislu jer ta percepcija Hrvatske kao jedne destinacije za ulagača, jedna sigurna destinacija za investitora, to je jako bitno i to je zazvonilo".

Sezona se bliži, a za radnike se nudi i do 35.000 kuna mjesečno: "Plaće idu gore, ali jako je teško naći kvalitetno osoblje"

"No, zašto onda ne vidimo jači rast ulaganja? Rezultat izravnih stranih ulaganja je otvaranje novih radnih mjesta, no tu sad dolazimo do kvake 22. Zašto bi netko ulagao u otvaranje novih radnih mjesta ako za ta radna mjesta ne može pronaći adekvatne radnike?", kaže Biočina.

"Prihodi su solidni. Raste produktivnost. Međutim, produktivnost ima svoje granice. Dolazi do pucanja i vi morate zapošljavati. I sad, ako nemate na tržištu adekvatnu radnu snagu, onda nailazite na probleme jel?", kaže poduzetnik Miodrag Matijača. Ne zna kako bi se ti problemi mogli riješiti.

Neko rješenje će se morati naći, jer, nedostatak radnika potrajat će dugo nakon što inflacija oslabi.

