Vremensku prognozu za predstojeće dane donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Između 7 i 13 stupnjeva bilo je u utorak u kopnenim krajevima te oko 15 na obali. Još uvijek ima snijega u dijelovima Like i Gorskog kotara, između 10 i 40 centimetara, a na Velebitu i do 90, no zbog daljnjeg porasta temperature idućih će se dana snijeg brzo topiti.

U srijedu će ujutro biti umjereno do pretežno oblačno. Više sunca imat ćemo u Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj, a više oblaka na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, pa je tamo moguće i malo kiše, a na obali i poneki pljusak. Inače ćemo imati dosta toplo, ali i vjetrovito jutro - puhat će umjeren jugozapadnjak, na obali umjereno jugo i oštro. Najniža temperatura na kopnu oko 5, a na Jadranu oko 10 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne još vjetrovitije – jugozapadni vjetar će ojačati na umjeren do jak. Usto, u središnjoj će Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, na trenutke ćemo imati više sunca, na trenutke više oblaka, i tad može pasti vrlo malo lokalne kiše. Maksimalna temperatura bit će 15-16 stupnjeva.

U Slavoniji također promjenjivo oblačno – red sunca, red oblaka. Lokalno uz mogućnost za malo kratkotrajne kiše, osobito oko Drave, tamo je najvjerojatnija. I ovdje će biti pomalo vjetrovito, puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar uz temperaturu oko 16 °C.

Pretežno oblačno bit će u Istri, Primorju i na Kvarneru, a u gorju i potpuno oblačno. Povremeno će padati kiša, a moguć je i poneki pljusak. Usto, bit će i vjetrovito – na moru će puhati umjereno do jako jugo i oštro, a u Gorskom kotaru i Lici jugozapadnjak. Temperatura na obali 14-15, a u gorju od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Lokalno će biti malo kiše, a mogući su i kraći pljuskovi. Veća vjerojatnost za kišu je u unutrašnjosti, dok će više sunčanih razdoblja biti na obali i otocima. Puhat će umjereno do jako jugo uz temperaturu oko 16.

Idućih dana na kopnu i dalje promjenjivo oblačno te prilično toplo. Bit će sunčanih razdoblja, ali povremeno i malo lokalne kiše, osobito u subotu. Četvrtak će pak biti najvjetrovitiji. Tad će puhati još malo jače nego u srijedu - umjeren do jak jugozapadnjak. U petak vjetar slabi, a onda u subotu okreće na sjeveroistočni. Ujutro će temperatura biti oko 7 stupnjeva, a danju najviša između 15 i 18.

Slično i na Jadranu. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, ali i povremenu kišu – najvjerojatnija je u petak, kad na jugu lokalno može pasti i obilnija količina. Puhat će umjereno do jako jugo, no u petak uz prolaznu epizodu oštra i lebića. Ostaje toplo, ujutro oko 11, poslijepodne oko 16 stupnjeva.

U svakom slučaju, do kraja će tjedna u cijeloj zemlji biti pomalo promjenjivo. Imat ćemo sunca, ali povremeno i više oblaka, pa onda i malo kiše - na obali je ona najvjerojatnija u petak, a na kopnu u subotu. Ostaje i toplo, s temperaturom između 15 i 20 stupnjeva sve do nedjelje, kad nam stiže jedno prolazno, manje osvježenje.

