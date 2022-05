Plaće za sezonske radnike lete u nebo. Radnika nedostaje, a kuhare i konobare privlači se astronomskim plaćama, bonusima. U oglasnicima poslodavci kuharima i konobarima nude i do 35 tisuća kuna. Priču donosi novinarka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Plaća za kuhara u dalmatinskom restoranu od 35 tisuća kuna, na Dugom otoku 20 tisuća kuna, a u Istri više kuhara traže za tri tisuće eura neto. Dok vani grije 30 stunjeva, u kuhinji gori. Dragan Visković, kuharski sudac, kaže kako plaća ovisi i o radnom vremenu i o zahtjevnosti posla.

"Priča o novcima je zanimljiva, međutim ne rješava se to na način da ljudi padaju na oglase kao što ljudi padaju na neke priče da s 18 godina možeš ići na brod i zarađivati pet tisuća eura. Ovaj posao zahtjeva dugotrajno ulaganje u znanje, naučiti nešto i tek onda postavljati uvjete i cijenu".

A bazen budućih radnika trebao bi biti školski praktikum.

"Dobar trend u zadnje vrijeme kako pratimo je po završetku školovanja imamo puno učenika koji ostaju raditi dok recimo prijašnjih kada smo imali više učenika, manje učenika je ostalo raditi u svom zanimanju", istaknuo je učitelj kuharstva Nikola Cossutti.

Zanimanje je to koje je uz konobare deficitarno. Na svoju plaću ne žali se Amel, ali kaže puno je kolega odustalo.

"Jer se nije cijenio njihov rad prije nekoliko godina dok su ih držali na minimalcu od nekih 5.000 kuna, sad te plaće idu gore ali jako teško je naći kvalitetno osoblje", kazao je.

Pa u potragu jedna crikvenička hotelska grupacija kreće rano. Podigli su plaće za 12 te dodatnih 6 posto za lipanj, srpanj i kolovoz. Tu je i povećanje iznosa za putne troškove.

"Dogovoreno je da ćemo tijekom lipnja, srpnja i kolovoza isplaćivati i dodatne nagrade od 1.000 kuna za one koji odrade puni font sati", pozvala je voditeljica HR-a u hotelu Barbara Olenik Staničić.

Povećanje plaća pozdravljaju i iz nacionalne udruge ugostitelja ali ističu i problem.

"Nekakva realna plaća konobara u startu je od 7.000 kuna na gore, pogotovo u sezoni je to nešto više, a što se kuhara tiče tu oni kreću od 10 do 12, pa na gore, ali nikako 35 ne bi smjelo biti adekvatno jer jednostavno ne možemo mi privrediti toliko da bismo to isplatili", zaključio je njihov predsjednik Nikola Eterović.

Prosječna plaća u jadranskim županijama za djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane lani od srpnja do rujna iznosila je oko 6 tisuća kuna neto.

