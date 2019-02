Kupnja aviona, burne rasprave u Saboru, izjava Antonia Tajanija, projekt LNG terminala, poteškoće u sektoru obrazovanja i zdravstva obilježili su mjesec na odlasku, a redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazuje kakvo je stanje na političkoj sceni u veljači.

Hrvatska demokratska zajednica i dalje je dvostruko jača od SDP-a i Živog zida. U mjesecu propale kupnje aviona i burnih saborskih rasprava HDZ veljaču završava s potporom od 28,4 posto ili neznatnim padom od 0,4 posto u odnosu na prošli mjesec.

SDP i dalje nastavlja pad te ovoga mjeseca bilježe drugi najlošiji rezultat otkada se mjere rejtinzi političkih stranaka u proteklih 20 godina i veljaču završavaju s 13,7 posto potpore ispitanika, a gori rezultat zabilježili su samo u siječnju 2004. kad su imali 13 posto potpore.

Svoj pad nastavlja i Živi zid, i to brže od SDP-a te mjesec završava s potporom od 12,4 posto, što znači da je ta stranka u dva mjeseca, od vremena kada je bila poravnata sa SDP-om za drugo mjesto, izgubila dva postotna poena. MOST je i ovoga mjeseca četvrta opcija birača te s neznatnim padom mjesec završavaju s potporom od 6,3 posto.

HDZ-ov rejting siguran

Posljednje rezultate Crobarometra o rejtingu najvećih stranaka analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

"Vidjet ćemo u sljedećem mjesecu, ali od kolovoza prošle godine, što se tiče HDZ-a, ta politička opcija može biti postojno sigurna. 28,4 posto uživa potporu u ovome trenutku HDZ predvođena Andrejem Plenkovićem. Od devetog mjeseca, praktički iz mjeseca u mjesec, redale su se afere. Neokrnjeno je Hrvatska demokratska zajednica prošla kroz sve te afere. Ovo je jedan od boljih rezultata s kojim praktički ulaze u izbornu godinu i za europske izbore i za parlamentarne izbore koji su 2020. godine. Ovakvu situaciju nije imao ni Plenkovićev prethodnik, Zoran Milanović, kad je bio na polovici mandata.

Što se tiče socijaldemokrata, oni ovaj mjesec završavaju s rejtingom od 13,7 posto potpore. To je drugi najlošiji rejting ove stranke otkada se provode istraživanja, od početka 2000. godine. Zanimljivo, u ovom mjesecu SDP nije imao nekih unutarstranačkih sukoba i nekih konflikata. Vidjet će se i gdje je ta razlika glasova otišla i gdje se pretopila. No, činjenica je da je ovo jedan dramatično loš rezultat za Davora Bernardića i SDP ususret europskih izbora.

Nakon njih dolazi Živi zid. Živi zid je također zanimljiva politička opcija s 12,4 posto potpore u ovom mjesecu. Već dva mjeseca ta stranka gubi potporu. U dva mjeseca izgubili su dva postotna poena. Dok su prošle godine, u drugih šest mjeseci rasli, sada ova dva mjeseca kad su se aktivirali, kad su krenuli i optuživati, kada smo doznali i o nekim nepravilnostima od Državnog ureda za reviziju u financiranju njihovih stranaka pa su oni krenuli napadati medije, očito se dio birača otklonio od njih i vidjet ćemo hoće li birači u budućnosti to donirati ili ne. Samo je jedna činjenica važna - to je stranka mladih birača. Do 30 godina starosti, 26 posto birača glasalo bi za Živi zid.

Najviše aktivni, ako sudimo po saborskim raspravama od jeseni, zastupnici Mosta ovaj mjesec završavaju s potporom od 6,3 posto. Gotovo 6 ili 7 posto u posljednjih godinu dana ima ova politička opcija, bez obzira na njihovu aktivnost, njihovu retoriku koja je žestoka, njihova izbacivanja od strane predsjednika Hrvatskog sabora... No, čini se da Most nikako da nam pokaže tu novu suverenističku liniju i da pridobije birače", smatra Bago.

Tko je iznenađenje veljače?

Prvi put testirana politička stranka START Dalije Orešković na svom početku uživa potporu od 5,6 posto birača. Svoj rejting neznatno je popravila Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića koja uživa potporu 4,2 posto ispitanika te rastu puno sporije od broja zastupnika koje dobivaju u Hrvatskom saboru. HSS ih slijedi s potporom od 3,7 posto, a odmah iza njih je HSU s potporom od 2,9 posto.

Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića uživaju potporu od 2 posto ispitanika. Strateški saveznik HDZ-a, HNS, može uživati potporu od 1,8 posto ispitanika, baš kao i prošli mjesec. IDS odavno, iz mjeseca u mjesec gubi potporu, koja je nekada bila preko 2 posto, a u veljači mogu računati na potporu od 1,8 posto ispitanika. Istu potporu, daleko manju nego prijašnjih mjeseci, ima stranka Pametno, koja može računati na potporu od 1,8 posto ispitanika.

GLAS Anke Mrak Taritaš mjesec završava s potporom od 1,5 posto ispitanika, a HRAST s 1,1 posto, što mu je jedan od boljih rezultata zadnjih mjeseci. Po 1 posto potpore ispitanika uživaju HDSSB i Promijenimo Hrvatsku Ivana Lovrinovića. Sve ostale stranke uživaju potporu manju od 1 posto, a zajedno bi, od ljevice do desnice, mehaničkim zbrajanjem dobili 4,1 posto. Neodlučnih je 5,4 posto i tu se bilježi znatan pad ispitanika.

Dobar start stranke START

Treba li nešto iščitati iz prvih rezultata nove političke stranke ljevice START-a, analizirao je Mislav Bago.

"Prvi mjesec je zanimljiv ali trebamo vidjeti nekoliko mjeseci da bi donijeli svoj sud o toj političkoj opciji. No, treba biti vrlo jasan o toj stranci: već mjesecima se najavljuje osnivanje stranke Dalije Orešković, bivše šefice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Ona je u pet godina izgradila svoju karijeru na transparentnosti, kao pravnica i odvjetnica. No, na samom početku se 'poskliznula'. Na krajnje netransparentan način je osnovala svoju stranku, daleko od očiju javnosti. Bez obzira na sve, očito to birači doniraju. Ona u ovome trenutku uživa potporu od 5,6 posto hrvatskih građana. Tu je i dio razloga SDP-ovog pada. Ali i dio ostalih birača ljevice se priklonio njoj.

Milan Bandić sa svojom strankom ima 4,2 posto potpore, iako ima puno više zastupnika. Ovo mu je jedan od boljih rejtinga u zadnjih nekoliko mjeseci kojeg uživa.

Baš kao i Krešimir Beljak s 3,7 posto. Bez obzira na unutarstranačke sukobe, čišćenja, odlazak iz europskih pučana, čini se da Krešo Beljak vuče i tjera svoj pravac na neke progresivne opcije i sve više na lijevo.

Hrvatska stranka umirovljenika, rekao bih da je ona gotovo postojana otkada su se pojavili na političkoj sceni, 2004. godine. Uvijek osvajaju nekih dva do tri posto. Sada su na 2,9 posto.

Od ostalih političkih opcija, jedan od boljih rezultata imaju Nezavisni za Hrvatsku Brune Esih, s dva posto potpore. Neke su priče kako se planiraju ujediniti za europske izbore s još nekim desnim opcijama. Vidjet ćemo hoće li to birači donirati.

Strateški partner HDZ-a, HNS i Ivan Vrdoljak, u ovom trenutku može računati na potporu 1,8 posto birača. IDS je regionalna stranka. Jaki su u Istri. Iznimno su jaki u Istri i imaju gotovo apsolutnu većinu, ali na razini Hrvatske znali su imati i do tri posto. Kada se pojavio Uljanik i stranka START, oni su malo potonuli. Stranka Pametno je u nekim boljim danima svojeg postojanja isto imao tri posto. Sada idu prema donjem dijelu, očito je START i tu uzeo dio birača.

Anka Mrak Taritaš, ako je suditi po istraživanjima, na ljevici je nekakav lider, ali što se tiče njezine stranke GLAS, ona u ovome trenutku može računati na 1,5 posto potpore. HRAST je na 1,1 posto i to je jedan od boljih rezultata koje ta politička opcija ima. Po jedan posto potpore u ovome trenutku ima HDSSB i stranka Promijenimo Hrvatsku.

Ostale političke opcije su unutra jedan posto, sveukupno se radi o četiri posto birača. Neodlučnih je 5,4 posto, nikad manje. Očito je dio neodlučnih birača našao svoju stranku, u ovom slučaju START. No, da kažemo još jednom - treba nekoliko mjeseci proći da se vidi je li to glasnik nekih promjena ili je to samo jedan 'kukuriku'", smatra Mislav Bago.

Povratak pesimizma, manje se vjeruje Vladi

Nakon blagog oporavka na početku godine, u veljači se vratio pesimizam. Tako 74 posto građana smatra da zemlja ide u lošijem smjeru, a tek njih 19 posto misli da je smjer u kojem se zemlja kreće dobar. Ne zna 7 posto ispitanika. Još su jedino HDZ-ovi birači optimisti, 58 posto njih misli da zemlja ide u dobrom smjeru. Kod svih ostalih oporbenih stranaka, pesimista je od 83 do 93 posto ispitanika.

Porastao je broj građana koji ne odobravaju rad Vlade Andreja Plenkovića. Istina, ne značajno, ali tako ih je u ovome trenutku dvije trećine ili 66 posto. Očekivano, pada broj onih koji odobravaju rad i poteze premijera, kojih je trenutno 26 posto, a ne zna njih 8 posto.

Istodobno, nikad veća potpora ispitanika opstanku Vlade Andreja Plenkovića do kraja mandata. U to vjeruje 82 posto ispitanika, ne vjeruje njih 12 posto, a ne zna 6 posto. Da će Vlada odraditi mandat do kraja vjeruje 93 posto HDZ-ovih birača, ali i 88 posto SDP-ovih birača.

Opstanak Vlade siguran

HDZ ima uvijek dobar rejting, nedodirljivi su i najjači, no građani, prema rezultatima istraživanja, ne vjeruju Vladi i pesimisti su. Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago analizirao je o čemu se radi.

"Vidjeli smo da je Hrvatska demokratska zajednica dvostruko jača: i od SDP-a i od Živog zida. Naravno da to mnoge zbunjuje - kako je HDZ tako jak, a zemlja tako loša i nitko ne vjeruje Vladi. Zato što samo biračko tijelo još uvijek vjeruje vladinim potezima i to više od 50 posto. Svi ostali birači praktički ne vjeruju i onda su rezultati poput ovih koje imamo u veljači.

Da svi birači HDZ-a vjeruju potezima Vlade, rezultati bi možda pali ispod 60 posto, ali ostale stranke apsolutno ne vjeruju. Isto vrijedi i kada pitate građane ove zemlje - u kojem smjeru ide Hrvatska. Samo HDZ-ovi birači vjeruju u pozitivan smjer u kojem ide Hrvatska, a ostali birači, njih 10 do 15 posto, smatraju da zemlja ide u lošem smjeru. To je također očekivano.

Kad se govori o opstanku Vlade, Andrej Plenković može biti siguran. Što se tiče njegove Vlade i ministara, 82 posto građana smatra da će ostati u Banskim dvorima do 2020. godine. 12 posto smatra da neće. Preko 90 posto HDZ-ovaca i skoro 90 posto SDP-ovaca misle da će Andrej Plenković svoj mandat odraditi još dvije godine", zaključio je svoju analizu reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Istraživanje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 991 punoljetnog građanina iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.

