Aktivisti sa šampanjacem slave pobjedu nad Moby Dreom: Brodosplit najavio nove poslove s azbestom

Aktivisti koji su svo ovo vrijeme prosvjedovali protiv sanacije Moby Drea u Splitu okupili su se ispred brodogradilišta Brodosplit da bi proslavili svoju veliku pobjedu uz slavljenički šampanjac.

"Izuzetno zadovoljstvo nakon borbe od mjesec dana, četiri prosvjeda, napokon imamo potvrdu da brod ide 'ća' što znači da se narod osvjestio, da su institucije progledale i napokon smo doživjeli ono što smo trebali od prvog dana i da taj brod ode, a da mi to proslavimo i osiguramo budućnost svojoj djeci. Zdravlje prvenstveno, a drugo legitimitet", kaže aktivistica Tajana Ivanović Biočić.

Brodosplit sada najavljuje dolazak drugih brodova, a ova aktivistica kaže da se uprava tvrtke ponaša kao Alisa u zemlji čudesa ili Ludi Klobučar. Prozvala je i šefa Brodosplita Tomislava Debeljaka da je brodogradilište odveo u gubitke i propast, pa se pita o kakvim poslovima on uopće govori.

Što se događalo danas?

Remorker s Malte stigao je po talijanski brod Moby Drea. Prema nalogu Ministarstva mora, sutra će, zadnjeg dana zadanog roka, napustiti hrvatske teritorijalne vode.

Aktivisti slave odlazak Moby Drea iz Splita - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Suma sumarum, nakon ovog svega, brod odlazi. Nama je izbijeno tri milijuna eura iz džepa, ali Brodosplit i dalje ima dozvolu za ovaj rad. I mi ćemo nastavit na tome, ugovorit novi brod koji ima pregradne panele koji sadržavaju azbest. Dakle nema nikakvog razloga da se ovakvi poslovi ne radi u splitskom škveru ako se rade u svim drugim hrvatskim brodogradilištima", pojašnjava Josip Jurišić, glasnogovornik Brodosplita.

Na najavu novih poslova s azbestom, gradonačelnik Splita ne gleda blagonaklono.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita Foto: DNEVNIK.hr

"Kako komentiram? Da nije mjesto opasnom otpadu u Gradu Splitu, ako riječ o stranim brodovima. Jedna stvar je kad se mi rješavamo našeg problema. Mislim da je to neprihvatljivo. Moj stav je vrlo jasan. Da ovaj cijeli prostor, po meni, treba smanjiti i dati na upravljanje barem dvjesto tisuća metara kvadratnih Gradu Splitu", smatra Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita iz HDZ-a.

Inicijativa protivnika ovog posla u škveru - zadovoljna, ali i upozoravaju.

"Kako je moguće reći: nismo znali? Kako je moguće reć: privarili su nas? Pa to su institucije koje nas trebaju štitit. Zamislite vi sutra uđe neki brod s nuklearnim otpadom, uđe neki s bombom. Dakle mi moramo uspostavit takvo stanje u državi da budemo sigurni", kaže Ante Tešija iz Građanske inicijative Zdravi Split.

Aktivisti slave odlazak Moby Drea iz Splita - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Građani su od početka sa zanimanjem pratili ovu priču.

"Zašto nisu našli neku drugu državu, nego baš kod nas?", pita se Rudi iz Splita.

"Mislim da se to i predugo odugovlačilo. To je odmah trebalo, tko ga je doveo trebao je vratiti nazad", misli Zorka iz Splita.

"Ima ga svugdje, ima ga još po kućama na sve strane, nitko to ne reagira kako bi trebalo. Ljudi nemaju para da mijenjaju", kaže Zoran iz Splita.

Ostaje pitanje što ćemo s ostatkom azbesta? Ima ga u Splitu, ima ga u okolici, razasut na sve strane. Postoji li uopće plan države, grada, za sanaciju toga?

Aktivisti slave odlazak Moby Drea iz Splita - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"To je jedan od problema kojeg se također treba uhvatit u koštac. I ono što držim je da je država ta koja se s tim stvarima treba baviti i postoje institucije koje su nadležne", kaže gradonačelnik.

I nudi gradsku administraciju kao partnera u ovom opsežnom zadatku.

Dodajmo da su i inspektori državnog inspektorata bili su i jutros na brodu Moby Drea i rekli su da nije bilo skidanja azbestnih ploča.