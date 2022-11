U Hrvatskoj čak 40 posto ljudi umre zbog kardiovaskularnih bolesti. Najveći je problem što pacijenti ne osjećaju tegobe dok nije prekasno. Zato je najvažnije ići na redovite kontrole i vaditi krv.

Infarkt je posljedica srčanih oboljenja, točnije akutnog koronarnog sindroma, a većina i ne zna da boluje od misteriozne i surove kardiovaskularne bolesti, koja je vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj i nemoguće ju je otkriti bez pregleda stručnjaka.

Otac troje djece prošle je godine doživio infarkt i na sreću je preživio. Sada pak upozorava na prevenciju i odlazak na redovite kontrole kod liječnika.

One su ubojica broj jedan u Hrvatskoj: U godinu dana usmrtile su gotovo 23.000 ljudi. Stručnjak upozorava na simptome

"Išao sam na preglede koji su obavezni, ali nikad nisam proveo noć u bolnici, niti imao ozbiljnu dijagnozu. Vjerovao sam da sam zdrav čovek. Bio sam sposoban cijeli dan trčati za obavezama. Radni dan mi je nerijetko trajao i po 15 sati. Takav ritam života nosio je sa sobom i mračnu stranu. Unosio sam uglavnom nezdravu i masnu hranu. Oduvijek sam imao povišen LDL kolesterol, ali nisam znao da pacijenti koji su duže vrijeme izloženi tim povišenim vrijednostima, imaju veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti," ispričao je za Novu.rs.

Srčani udar, ilustracija (Foto: Getty Images)

Ni ne sluteći koliko se povišeni kolesterol loše odražava na njegovo zdravlje, nastavio se baviti uobičajenom rekrecijom.

"Igrali smo tenis, sve je bilo uobičajeno. A onda mrak. Više se ničega ne sjećam. Probudio sam se u bolničkom krevetu kasnije tijekom noći, s cijevčicama po sebi," prisjetio se strašnog iskustva.

Smrtnost od infarkta je i dalje u pojedinim zemljama, osobito onima u razvoju, ubojica broj jedan. Ova bolest je surova, kreće polako i pod utjecajem različitih stresora, loše prehrane, fizičke neaktivnosti, hiperlipidemije i slično.

Od čega su Hrvati umirali prošle godine? Većinom umiremo od bolesti koje se mogu liječiti

Javlja se oštećenje zidova krvnih žila i različitim mehanizmima dolazi do razvoja aterosklerotskih naslaga. One u početku ne daju nikakve simptome, odnosno tegobe, sve dok ne dođe do određenog stadija bolesti, kada te naslage počnu sprječavati protok krvi. Ne mora doći ni do potpunog začepljenja žila da bi bolest ušla u kliničku fazu, a to se događa kod sve mlađih pacijenata.

Osim genetskih predispozicija, ključan učinak na razvoj ovih bolesti ima i stil života. Nezdrava hrana, pušenje i sjedilački način života povećavaju faktor rizika. Jako je važno i redovito vaditi kompletnu krvnu sliku iz koje se može iščitati veliki broj zdravtsvenih problema pa tako i ovi.