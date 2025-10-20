Gradonačelnici nestalo pola čokolade: Pokrenuta istraga, lopova snimila kamera

Dijelu zaposlenika Grada Rijeke privremeno je ograničen pristup katu zgrade na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić. Razlog je manja krađa koja se dogodila u uredu.

Incident je prijavljen Etičkom povjerenstvu, a uži krug djelatnika koji su u to vrijeme boravili u Uredu gradonačelnice može u prostorije ulaziti samo uz prethodnu najavu ili po pozivu. Prema prvim informacijama, nije bilo poznato što je ukradeno, no vrlo brzo se otkrilo.

Nije šala

Marko Mataja-Mafrici, SDP-ov član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, na svom je profilu na Facebooku objavio da je nestala već načeta čokolada.

"Čokoladna lady strikes again", objavio je Mataja-Mafrici.

"Imam potrebu obavijestiti javnost da je gradonačelnici ukradena - čokolada. I to načeta. I ne iz njenog ureda, nego iz salona", objavio je zastupnik.

"Nestala načeta čokolada, i Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke zabranila djelatnicima pristup prvom katu i prijavila ih Etičkom povjerenstvu. Ne znam kako bih to komentirao", zaključio je.

Oglasila se gradonačelnica

Ubrzo se oglasila i gradonačelnica Iva Rinčić te je potvrdila da je iz sobe u kojoj radi otuđena čokolada. Osobu koja je uzela čokoladu snimile su nadzorne kamere te je prijavljena Etičkom povjerenstvu.

Rinčić je naglasila da nije riječ o vrijednosti ni o iznosu otuđene stvari, već o izgubljenom povjerenju te je zbog toga zatraženo očitovanje Etičkog povjerenstva.

Kaže kako je dobila i poziv iz MUP-a zbog prijave krađe, no to je odbila jer smatra da za to nema potrebe.

Na videosnimci je vidljivo da je nekoliko ljudi, zaposlenika Gradske uprave, premještalo namještaj u radnom salonu gradonačelnice Rinčić, a snimka pokazuje i da je jedan od njih uzeo čokoladu sa stola i spremio je u svoj džep.

Incident se, kaže gradonačelnica, dogodio prije mjesec dana. Žao joj je što je netko imao potrebu o tome obavijestiti javnost, što nikako nije bila njezina intencija.