Poduzetnik priznao da je podmitio gradonačelnika Varaždina, stigla i presuda

Poduzetnik Robert Gotić, suoptuženik varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja (SDP), u ponedjeljak je na zagrebačkom Županijskom sudu priznao krivnju za davanje mita za trgovanje utjecajem te je sporazumno osuđen na rad za opće dobro.

Zamjenica v.d. ravnatelja USKOK-a Tina Grga Ivanjek izjavila je nakon sjednice optužnog vijeća na kojoj se Gotić nagodio s USKOK-om da je sporazumna kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena radom za opće dobro. O osnovanosti optužnice za Bosilja sudsko optužno vijeće odlučivat će na idućoj sjednici zakazanoj za 8. prosinca.

USKOK je optužnicu kojom Bosilja tereti da je s Gotićem dogovorio adaptaciju stana u vlasništvu varaždinskog HNK u zamjenu za izdavanje dozvole za izgradnju podzemne garaže ispod poduzetnikove stambene zgrade podigao krajem srpnja.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, tada izvijestilo da je podiglo optužnicu protiv Bosilja i Gotića pred Županijskim sudom u Zagrebu, nakon istrage pokrenute 27. veljače ove godine zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

Uskok tereti Bosilja da je u svibnju 2022. pristao na traženje Gotića da mu, koristeći autoritet gradonačelnika i hijerarhijsku nadređenost službenicima Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarenje Grada Varaždina, osigura izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade i pomoćne građevine te građevine gospodarske namjene, a da bi na toj lokaciji izgradio podzemnu garažu.

Adaptacija stana vrijedna gotovo 23.000 eura

Tužiteljstvo ističe da je Gotiću za izgradnju podzemne garaže smetnju predstavljala ulična građevina na toj lokaciji za koju je Mišljenjem o posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra od 21. veljače 2017. i Dopunom mišljenja od 5. rujna iste godine Konzervatorskog odjela u Varaždinu, bila određena njena ponovna izgradnja.

Toj izmjeni i dopuni, tvrdi USKOk, službenici Upravnog dijela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina nisu bili voljni udovoljiti, čega su obojica okrivljenika bili svjesni.

USKOK dodaje da je Bosilj unatoč tome, 13. svibnja 2022., putem voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Varaždina, predočio Gotiću da će nadležni gradski Upravni odjel u cijelosti udovoljiti njegovom traženu ukoliko zauzvrat besplatno adaptira stan u vlasništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Nakon što mu je Bosilj 23. svibnja 2022. i osobno potvrdio da će mu osigurati izdavanje odgovarajuće izmjene i dopune građevinske dozvole te nakon što mu je Konzervatorski odjel u Varaždinu predočio da je uličnu građevinu moguće ponovno izgraditi u užem obujmu, Gotić je angažirao tvrtku koja je adaptiralo navedeni stan u vrijednosti od 22.845 eura s PDV-om.