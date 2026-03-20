IMAŠ PRAVO Tko u Hrvatskoj ima pravo na dvoja invalidska kolica i kako ih ostvariti?

U Hrvatskoj pravo na invalidska kolica ostvaruje se preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), a u pravilu se odobrava jedno pomagalo. Međutim, Pravilnik predviđa i iznimke u kojima osoba može dobiti i dvoja invalidska kolica.

Prema važećem Pravilniku HZZO-a, dvoja kolica na ručni pogon mogu ostvariti osobe koje, osim što imaju medicinsku indikaciju za korištenje kolica, ispunjavaju i dodatne uvjete. To su prije svega osobe koje su na redovitom školovanju ili su zaposlene.

U praksi to znači da pravo na dodatna kolica najčešće ostvaruju učenici i studenti koji svakodnevno borave u školi ili na fakultetu te zaposlene osobe koje kolica trebaju i za radno mjesto, odnosno osobe koje imaju potrebu za kretanjem u više različitih okruženja (npr. dom i posao).

Ključ je u tome da jedna kolica nisu dovoljna za sve te aktivnosti.

Primjerice, osoba može imati jedna kolica koja koristi kod kuće, a druga prilagođena za školu ili radno mjesto zbog drugačijih uvjeta prostora, udaljenosti ili načina korištenja.

Dodatno, moguće je odobriti i kombinaciju različitih vrsta kolica, primjerice električnih i mehaničkih, ali isključivo na temelju medicinske procjene i odluke HZZO-a.

Važno je naglasiti da mora postojati jasno medicinsko i funkcionalno obrazloženje, potrebu mora potvrditi liječnik specijalist, a HZZO provjerava opravdanost i donosi konačnu odluku.

Ako osoba nije zaposlena, ne školuje se i nema specifične funkcionalne potrebe koje zahtijevaju dva različita pomagala, zahtjev za dvoja kolica u pravilu se neće odobriti.

Kako se ostvaruje pravo

Pravo na invalidska kolica ne ostvaruje se automatski, već kroz propisani postupak koji uključuje liječnika i HZZO. Prvi korak je odlazak kod izabranog liječnika obiteljske medicine, koji pacijenta upućuje specijalistu (najčešće fizijatru, neurologu ili ortopedu). Specijalist procjenjuje zdravstveno stanje i, ako postoje indikacije, propisuje odgovarajuća kolica. Pomagalo se propisuje na posebnoj potvrdi (doznaci), koja mora sadržavati medicinsku dokumentaciju i obrazloženje potrebe.

U određenim slučajevima, osobito kada se traže dodatna ili skuplja pomagala, potrebno je i odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Postupak se provodi putem liječnika i ugovornih isporučitelja medicinskih pomagala, uz odobrenje HZZO-a.

Tko izdaje kolica

Nakon što HZZO odobri pomagalo, kolica se preuzimaju kod ugovornih isporučitelja specijaliziranih tvrtki i prodavaonica medicinskih pomagala koje imaju ugovor s HZZO-om. HZZO pokriva trošak osnovnog modela s liste pomagala, dok eventualnu razliku za skuplji model snosi sam korisnik.

Kolica se odobravaju na određeni rok uporabe, nakon kojeg se može tražiti novo pomagalo. U pravilu se daju na korištenje.

Važno je naglasiti i da druga kolica nisu predviđena kao rezerva, već moraju imati jasnu svrhu – primjerice zbog školovanja ili rada, kako je propisano pravilnikom.

Zaključno, u Hrvatskoj je moguće dobiti dvoja invalidska kolica, ali samo pod jasno definiranim uvjetima: osoba mora biti u sustavu HZZO-a, imati medicinsku indikaciju te dodatno ispunjavati kriterije poput školovanja ili zaposlenja, uz odobrenje nadležnih liječnika i HZZO-a.