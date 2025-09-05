Znate li da u nekim slučajevima imate pravo na povrat novca plaćene zdravstvene usluge? Evo koji su uvjeti

Građani kojima je neopravdano naplaćena zdravstvena usluga ili su prisiljeni kupiti materijal, lijekove ili pomagala za koje ne ispunjavaju uvjete, mogu tražiti povrat novca podnošenjem zahtjeva HZZO-u uz prilaganje dokaza o plaćenoj usluzi. HZZO ima pravo vratiti im troškove ukoliko su uslugu platili kod ugovornog zdravstvenog radnika, a zdravstvena usluga je bila medicinski indicirana.
Hitna medicinska pomoć
Hitna medicinska pomoć podrazumijeva pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje. Ostvaruje se, u pravilu, bez uputnice u zdravstvenom ustanovama koje imaju sklopljen ugovor sa HZZO-om za djelatnost hitne medicine, hitne službe bolničke zdravstvene ustanove odnosno kod najbližeg doktora medicine.
Ako je osigurana osoba koristila zdravstvenu zaštitu u hitnom medicinskom slučaju, ima pravo na povrat plaćenih troškova čak i ako je zdravstvenu zaštitu koristila u zdravstvenoj ustanovi ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse u Republici Hrvatskoj s kojima HZZO nije sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.
Osnova za povrat troškova su nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva HZZO-a o tome da se u konkretnom slučaju radi o zdravstvenoj zaštiti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja pruženoj u hitnom slučaju.
Neopravdano naplaćena zdravstvena usluga
Osigurana osoba ima pravo na naknadu troškova korištene zdravstvene zaštite ako joj je ugovorni subjekt HZO-a neopravdano:
- naplatio zdravstvenu uslugu
- odbio pružiti zdravstvenu zaštitu uvjetujući je prethodnom kupnjom ugradbenih odnosno potrošnih materijala ili lijekova s osnovne liste lijekova na koje osigurana osoba ima pravo
- odbio propisati na recept lijek s osnovne liste lijekova odnosno po izboru osigurane osobe s dopunske liste lijekova za koji osigurana osoba ispunjava uvjete propisane općim aktima HZZO-a
- naplatio u cijelosti ili djelomice odobreno ortopedsko ili drugo pomagalo te dentalno pomagalo/napravu
- uputio osiguranu osobu da zdravstvenu zaštitu, koju ima ugovorenu sa HZZO-om, koristi u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi odnosno kod neugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse, a koja zdravstvena zaštita je za osiguranu osobi bila medicinski indicirana.
Zahtjev za naknadu troškova
Zahtjev za naknadu troškova se podnosi u pisanom obliku regionalnom uredu odnosno područnoj službi HZZO-a.
Osigurana osoba zahtjevu treba priložiti originalnu medicinsku dokumentaciju, kao i original osobnog računa za plaćenu zdravstvenu uslugu, lijek, ugradbeni ili potrošni materijal te ortopedsko ili drugo pomagalo, kao i dentalno pomagalo/napravu, koji glasi na ime osigurane osobe koja je koristila zdravstvenu zaštitu.
Osnova za povrat troškova:
- utvrđene sve relevantne činjenice iz kojih nedvojbeno proizlazi da je u konkretnom slučaju došlo do kršenja ugovornih obveza ugovornog subjekta HZZO-a te
- nalaz, mišljenje i ocjena liječničkog povjerenstva HZZO-a u kojem je utvrđeno da se radi o korištenju zdravstvene zaštite koja je medicinski indicirana za osiguranu osobu i na koju ima pravo u skladu sa ZOZO-om i općim aktima HZZO-a.
Kad osiguranik nema pravo na naknadu troškova?
Osigurana osoba nema pravo na naknadu troškova obavljene zdravstvene zaštite na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja ako je:
- zdravstvenu zaštitu koristila u neugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u neugovornoj ordinaciji privatne prakse
- zdravstvenu zaštitu koristila na području Republike Hrvatske kod ugovornih subjekata HZZO-a mimo uvjeta i načina propisanih ZOZO-m i općim aktima HZZO-a
- nabavila ortopedsko ili drugo pomagalo kod neugovornog isporučitelja ili u inozemstvu odnosno kod ugovornog subjekta HZZO-a, ali bez prethodnog odobrenja HZZO-a i ovjere potvrde o pomagalu od strane HZZO-a
- kupila lijek koji nije utvrđen osnovnom listom lijekova i dopunskom listom lijekova.
U navedenim slučajevima osigurana osoba obvezna je u cijelosti snositi nastale troškove.