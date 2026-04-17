Par ne može kupiti stan ni za 250 tisuća eura, javili se i drugi: "Novogradnja jeftinija od babinih stanova, pa tko je tu lud?!"

Situacija za one koji kupuju stan sve je gora. Čak i oni koji imaju pristojnu svotu novca muku muče kako kupiti pristojnu nekretninu, pogotovo u Zagrebu i u većim dalmatinskim gradovima.

Cijena kvadrata starogradnje u Zagrebu kreće se od 3200 do 3600 eura, a novogradnje od 4000 do 6700 eura.

"Cura i ja tražimo stan već nekih šest mjeseci. U početku nam je budžet bio oko 180 tisuća eura, ali nismo našli ništa pametno pa smo ga digli na oko 250 tisuća eura. Tad smo već počeli nalaziti nešto, ali čim bi se pojavio okej stan, prodao bi se prije nego što bismo uopće stigli do faze razgledavanja. Svaki dan listamo oglase.

U tih proteklih nekoliko mjeseci imam osjećaj da se cijena kvadrata zaokružila na 5000 eura. Čak su se i neki stanovi za koje smo mislili da će se dugo prodavati na kraju prodali, samo zato što su u tramvajskoj zoni, bez obzira na cijenu.

Vjerujem da su i ostali u sličnoj situaciji. Uglavnom tražimo pristojan stan od oko 50 kvadrata. Možda smo malo razmaženi jer tražimo i parking uz stan, što je u Zagrebu stvarno luksuz ovih dana", napisao je jedan korisnik Reddita nakon čega se povela burna rasprava o stanju na tržištu nekretnina.

"Tražili smo dvije i pol godine, bilo je grozno i stresno za poludit"

Iskustva onih koji su kupili nekretninu ili su još uvijek u potrazi vrlo su različita, a mi smo izvukli najzanimljivije odgovore koji će možda nekome pomoći u odluci o kupnji.

"Tražim stan od prošle godine, budžet je 180 tisuća eura u tramvajskoj zoni, 40 do 50 kvadrata. I nema ništa, a svaka dva mjeseca cijena ide gore", javio se još jedan korisnik s istim problemom.

"Mi gledamo od prošlog ljeta, pratimo oglase, agencije... Uglavnom vidimo rupe koje treba do temelja renovirati ili bi se trebali ubaciti u kredit koji bi otplaćivali do mirovine. Najdraže nam je kad agencije imaju oglase za 50 stanova gdje je kvadrat 10 tisuća eura, a onda stave "prodane" stanove gdje je kredit bi tipa 3000 eura. Ništa draže nego dati pola milje za 50 kvadrata i zauvijek dugovati banci i tapšati se po ramenu da smo donijeli pravu odluku."

Javili su se korisnici koji su ocijenili kako je i to bolje nego plaćati visoki najam. Ljudi koji imaju novca kupuju stanove i iznajmljuju onima koji ne mogu kupiti stan.

"Sve dok netko s kešom može doći i platiti stan bez da ga itko pita od kud mu toliko novca, do tada nećeš naći pristojan stan od 50 kvadrata. Jel misliš da je vladajućima u interesu da se to promijeni?" upitao je jedan sudionik rasprave.

"Mi smo tražili dvije i pol godine. Pogledali fizički skoro 40 stanova. Na kraju smo našli na pristojnoj lokaciji 80 kvadrata plus parking za ispod 300.000 eura. Tražili su skoro 400 tisuća eura, ali cjenkali se i na kraju je prihvatio. Bilo je grozno, naporno i stresno za poludit. Zadnjih par mjeseci sam nagovarao ženu da odemo u Zabok tražiti jer mi stvarno ovo nije imalo smisla. Sretan sam s onim što smo našli, ali ne mogu reći 100 posto da bih ponovio", napisao je jedan korisnik.

"Tako smo i mi gledali i gledali, a na koncu odustali i s duplo manjom lovom u Slavoniji kupili kuću s dvorištem. Gle čuda, muž je bez problema našao posao s korektnom plaćom, a ja sam nastavila raditi online svoj posao. Ne bih se više nikad vratila."

"Meni nije jasno da je u Novom Zagrebu novogradnja jeftinija od babinih stanova. Novogradnja u Dugavama 50 kvadrata za 190 tisuća eura, dok privatna osoba prodaje svoju šupu od stana zadnje renovirano kad je i zgrada napravljena tamo '70-ih za 300 tisuća eura. Pa tko je tu lud?!"

"Mala agencija našla mi je stan u jedan dan"

Neki su stoga predložili novogradnje za oko 4000 E/m2 malo u udaljenijim kvartovima kao što su Sesvete te Jankomir i Podsused, a neki preseljenje još malo dalje, u Veliku Goricu gdje se kvadrat novogradnje može naći za oko 3500 eura.

"Izvan zone tramvaja možete naći dosta prostrane stanove za novac koji ste rekli, pogotovo na krajnjem zapadu i istoku grada. Moj prijedlog bi bio da pogledate gdje je željeznica i uzmete stan u novogradnji u relativnoj blizini željezničke stanice. Naime, Zagreb će dobiti desetak novih stanica te će se uvesti svakih 15 minuta gradski vlak kroz par godina.

Mi smo uzeli prije dvije godine 75 kvadrata za 140 tisuća u novogradnji u Sesvetama, 5 minuta od stanice. Auto više ne koristim za odlazak na posao, na Glavnom kolodvoru sam za 20 minuta, a od tamo mogu bilo gdje", savjetovao je jedan korisnik.

Neki su pak savjetovali da se kupac obrati manjim agencijama za nekretnine od kojih danas mnogi zaziru i to ne samo zbog plaćanja provizije.

"Tražila sam stan tri godine, a na kraju mi je agencija koja je radila tek par mjeseci našla stan u jedan dan. U Dubrovniku 55 kvadrata. U centru grada gdje je kvadrat novogradnje 6000 eura minimum sam našla odličan stan u koji nije trebalo eura uložiti i to za manji iznos od vašeg budžeta. Kad vidite nešto, nemojte razmišljati nego odmah potpisujte."

Pročitajte i ovo podijelili iskustva Kupci bijesni jer agencije pumpaju cijene: "Na stan koji prokišnjava marža 24.000 eura"

Pročitajte i ovo Odgovori stručnjaka Pitali smo stručnjake u koje je nekretnine najbolje investirati i gdje: Dva grada imaju potencijal, a ovo jer recept za brzu zaradu