Iako ulazimo u ljetne mjesece, vrijeme će i tijekom idućeg tjedna ostat nestabilno. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

S vikendom počinje klimatološko ljeto. Čini se da pravo ljeto možemo očekivati u drugom dijelu sljedećeg tjedna. Za vikend će biti dosta sunca, no ne još posvuda i posve stabilno.

Ciklona koja je u petak u većem dijelu zemlje donijela dosta oborina, u subotu će oslabjeti, a njezini frontalni sustavi odmicati će, jednim dijelom prema sjeveru, a drugim prema jugoistoku kontinenta. Zbog toga će u većini krajeva doći do prolaznog smirivanja vremena. Nove oborine posvuda će ponovno očekuju krajem nedjelje i početkom tjedna, a od sredine tjedna slijedi stabilizacija vremena.

U subotu ujutro u većini će krajeva biti pretežno ili barem djelomice sunčano. Prolazno uz više oblaka na Sjevernom Jadranu te zapadnim i sjevernim predjelima može biti malo kiše, a na jugu Dalmacije i pokojeg pljuska. Ujutro u unutrašnjosti vjetar slab, a mjestimice će biti i magle. Na Jadranu većinom slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na moru između 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano i bit će ugodno toplo uz slab do umjeren jugozapadnjak. Poslijepodne na zapadu može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. Najviša temperatura od 22 do 25 stupnjeva. I u istočnim predjelima uz dosta sunca još malo toplije uz poslijepodnevnu temperaturu na istoku i do 27 stupnjeva.

Pročitajte i ovo sezona, plaće i porezi Plaće od 1800, a za neka radna mjesta i do 3000 eura? "Dio njih ima te cifre, ali...", "Plaće? One nisu problem, ovo su najveće boljke turizma"

U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo sa najviše sunčanih razdoblja u Lici. Na Sjevernom Jadranu pretežno ili djelomice sunčano, premda se još ponegdje ne isključuje mogućnost za malo kiše. U puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 19 do 22, na Jadranu od 22 do 24 stupnja. U Dalmaciji pretežno sunčano uz slabo do umjereno jugo i oštro. Jedino još na jugu povremeno može biti pokojeg pljuska. Temperatura od 24 do 26 stupnjeva.

U unutrašnjosti u nedjelju u početku pretežno sunčano. Prema kraju dana sve oblačnije, zatim oborine koje u ponedjeljak uz čestu kišu te pljuskove i grmljavinu mogu biti i obilnije. Od utorka postupno smirivanje vremena. U ponedjeljak prolazno malo svježije.

Početkom nedjelje i na Jadranu dosta sunca, a zatim uz jugo jače naoblačenje s oborinama koje će u ponedjeljak s pljuskovima i grmljavinom ponegdje biti i obilnije. U utorak postupno smirivanje vremena.

Pročitajte i ovo jeste li znali? Stižu s početkom ljetnog vremena: Tornada su odgovorna za preko 300 smrtnih slučajeva

Vikend će, dakle, biti većinom u znaku sunčanog, no ne posvuda i posve stabilnog vremena. U ponedjeljak nove oborine, a u drugom dijelu tjedna postoje naznake za prave ljetne vrućine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.