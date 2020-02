Cijeli natječaj za prodaju nekretnina dostupan je na općinskim web-stranicama i vrijedi do kraja ovog mjeseca.

Općina Legrad raspisala je natječaj za prodaju ukupno 19 nekretnina u njenom vlasništvu, a početna cijena kreće se od nešto više od 5 tisuća kuna pa sve do 100.000 kuna. No, sve te nekretnine, a riječ je o kućama, građevinskom zemljištu te pašnjacima, moguće je dobiti i za samo jednu kunu, ako zadovoljavate uvjete natječaja.

Uvjeti su sljedeći: ako ste mlađi od 40 godine, imate najmanje srednju stručnu spremu i stanovnik ste općine Legrad, ili ako niste, da u roku od tri godine svoje boravište prijavite u općini. Isto tako barem jedan od prijavitelja, supružnika ili životnih partnera mora imati stalna primanja.

"Svi oni koji nemaju uvjete za povlaštenu kupnju mogu kupiti nekretnine po navedenim cijenama i odabrat će se najviša ponuđena ponuda. No, u sklopu mjera za poboljšanje demografske slike naše općine moguće je do nekretnina doći i po cijeni od jedne kune. No, to uključuje i neke uvjete, a najvažniji od svih je da ljudi koji kupe tu nekretninu u njoj planiraju živjeti i ostanu u našoj općini", rekao je načelnik Ivan Sabolić, prenosi Podravski.