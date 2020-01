Razgovarali smo s muškarcem koji na je na internetu objavio oglas u kojemu prodaje kapelicu koju je adaptirao u apartman za nešto manje od milijun kuna. On se brani kako ju je nudio institucijama, ali su se one oglušile.

Da je Dubrovnik grad s najskupljim nekretninama, zna se već godinama. Mladima je tako nedostižan san imati vlastiti stan. A najnovije što se nudi na tržištu je kapelica od 25 četvornih metara koju vlasnik prodaje kao apartman.

Nekada kapelica, a danas stan kojeg vlasnik prodaje za 890 tisuća kuna. S njim smo telefonski razgovarali jer nije htio pred kameru. Kaže kako je starinu ponudio i gradu i županiji i biskupiji, no svi su ga odbili. Nakon toga odlučio se za adaptaciju i prodaju.

Radi se o objektu od 25 metara četvornih, a u oglasu piše i kako ima okućnicu od 15 metara četvornih. Dubrovčane je ovaj oglas uznemirio. ''Ovo apsolutno nema smisla, da je to apartman i da se može prodati'', smatra Dubrovčan Luka.

Njegov sugrađan Hrvoje kaže da ju ne bi kupio ni da ima novca za nju. Dragan pak tvrdi da mu nije jasno što tu vrijedi milijun kuna, ali jasno mu je da tu nešto nije u redu. ''Prvo, ne znam tko je uopće dozvolio čovjeku da od kapelice napravi apartman, ne krivim čovjeka nego toga tko mu je dozvolio“, objašnjava.

No ovo nije jedini takav objekt u Dubrovniku. Pronašli smo još jednu građevinu koja je također nekada davno bila kapelica, a već više od 40 godina, kaže nam privatni vlasnik, to je kemijska čistionica.

Cijene nekretnina u turističkom biseru divljaju godinama. ''Neka srednja cijena je četiri i pol tisuće eura, što je izuzetno skupo pa mislim da je došlo do neke granice'', tvrdi agent za nekretnine Frano Bezić. No stručnjak za nekretnine tvrdi kako cijena ove nekretnine od 890 tisuća kuna nije realna. ''Cijena nije realna, međutim to je jedan neobičan objekt i svatko ima pravo da traži koliko želi, to je normalno'', zaključio je.

Iz Ministarstva kulture poručili su kako su obje kapelice svjetovne. U privatnom su vlasništvu i izvan zone zaštite. Vlasnik kapelice koja se prodaje za kraj je poručio kako će onome tko kupi njegovu kapelicu o svom trošku sagraditi oltar.

