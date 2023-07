I Pirovac ima svoju priču o spašavanju s Titanica: Na brodu koji je prvi došao do mjesta potonuća bila je i jedna Pirovčanka

Upravo u Pirovcu živjela je Antica Olivari. A njezina rodbina...

Zorka Vlahov odlučila je javnosti ispričati što je, tada 25-godišnja Antica proživljavala na brodu koji je prvi doplovio do potonulog Titanica. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Moja mama i ona su od dva brata djeca. Odmah mi dođe plakati kada se toga sjetim, nije to kao danas. Užas, kada je to pričala. Uvijek je to nešto u njoj bilo kada je to doživjela, kada je to vidjela", priča Zorka.

S generacije na generaciju, kažu, vrtjela se u obitelji priča tete Antice.

"Pričala je o toj noći, da je pomagala utopljenicima, da je pomagala sa hranom, dekama, da ih što prije ugriju, utople i nahrane", priča Mara Barić, Pirovac, dodajući: "Teta Antica je kazala da je ona jako dugo dugo živjela sa tišinom koju je čula te noći, puno tuge i tame u sebi".

Tete Antice na ovom svijetu nema već 58 godina, ali njezina rodbina je ne zaboravlja.

"U čast mojoj teti Antici ovu sam kapelicu sam salio, stavio svetu nediljicu unutra. I tu sam brod napravio, stavit ću tu jarbol, u sjećanje na tu tetu moju, Anticu", rekao je Pave Barić.

A priču ove Pirovčanke podržala je i lokalna turistička zajednica. Jer, odavno, kažu, turiste ne privlače samo sunce i more, već žele znati više o životu mještana.

"Dakle, jedna Pirovka, šta mi kažemo ovdje, je bila na brodu Carpathia, to je bija brod koji je prvi došao do Titanica i spasio 700 života", rekao je Igor Bergman, direktor TZ-a Pirovac.

