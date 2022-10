Smanjuju se kazne za prometne prekršaje. Razlog - uvođenje eura. Nije se koristio fiksni tečaj konverzije - kazne su zaokružene na manju vrijednost. Najveća ušteda je kod najmanjih kazni. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

Euro donosi uštede. Neke od prometnih nepodopština bit će jeftinije. Vozači su sretni.

"Fala dragom Bogu da će biti manje ostat će i nama barem nešto više", rekao je vozač Ivica Krmpotić.

"Sve je tako skupo, pa može bar nešto pojeftiniti, bilo bi dobro da budu još malo manje, to ne bi to bilo loše", rekao je vozač Mladen.

I dok neki vozači trljaju ruke, ima onih kojima su kazne - preniske.

"Nisam za manje kazne, ja sam da one budu više, jer mnogi vozači uopće ne paze ni na pješake, ni na djecu, a niti sami na sebe", rekla je Štefanija iz Zagreba.

Najveća razlika je u najmanjoj kazni. Prekoračenje brzine u naselju od 10 kilometara na sat od dopuštenog donijet će najveću uštedu.

Za prekršaj za koji je bila predviđena novčana kazna od 300 kuna, nakon što uvedemo euro ona će iznositi 30 eura, to znači da će vam u novčaniku ostati 74 kune, dovoljno za dobar gablec ili kavu.

Kazne su i prije uvođenja eura po svojoj visini bile europske, ističe sugovornik Dnevnika Nove TV.

"Neće to biti velika promjena, osim u smislu da će ta brojka psihološki biti u glavama vozača, potencijalnih počinitelja ipak manja", rekao je Kristijan Tićak, AMS.

Zbog eura se mijenjaju i kazne za prometne prekršaje: Provjerite koliko ćete plaćati po novom

Udar po džepu najučinkovitiji je put do smanjenja broja prekršaja.

Kada vozači dobiju primjerenu kaznu bez obzira na njenu manju nominalnu vrijednost to će biti veliki udarac na njih. "Kazna je kazna i svakog boli, kad se vozača udari po džepu to je to, i mala kazna je velika", rekao je Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti.

Kazne u eurima zakonodavac je nedavno propisao Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute. Prave uštede su moguće poštivanjem prometnih propisa.

