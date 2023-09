I Benčić ima problem s ispunjavanjem imovinske kartice: "To je previd, odmah ispravljam"

Saborska zastupnica i premijerska kandidatkinja Možemo! Sandra Benčić nije prijavila obvezu plaćanja najma u stanu u kojem živi, čime je u prekršaju. Sve je komentirala u ponedjeljak u Saboru rekavši kako ne stanuje u svom stanu koji je prijavila u imovinskoj kartici.

Benčić naime živi u unajmljenom stanu, a obvezu plaćanja najma nije prijavila u imovinsku karticu, što je po zakonu bila obvezna učiniti, potvrdila je.

"To je previd. To nisu česte situacije da su dužnosnici podstanari. I drugi kolege nisu bili svjesni te obveze. Pitala sam Povjerenstvo, oni su rekli da unesem te podatke", kazala je i pojasnila blokadu obrta. Izjavila je kako podstanarima iznajmljuje stan i da je postojao dug prema telekom tvrtki od 300 eura i da je zato došlo do blokade. Kaže kako je sve trebala provjeriti s Povjerenstvom.

"Nije bilo jasno da to što plaćam stanarinu moram prijaviti kao rashod. Nikada od Povjerenstva nisam dobila informaciju da je nešto netočno ", objasnila je.

Na sve se osvrnuo HDZ. Na Facebook stranici napisali su, između ostaloga, kako nakon ovoga "drhte i strepe zbog njezine kandidature".