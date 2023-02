Kuće, zemljišta, automobili, bankovne štednje. Koliko zarađuju, što su kupili... Državni dužnosnici do 31. siječnja morali su ažurirati svoje imovinske kartice. Zbog manjakvo ispunjene kartice neki su morali dati dodatna objašnjenja.

Crno na bijelo - što imaju i kako su to stekli. Sva imovina državnih dužnosnika javno je dostupna. Do kraja siječnja je nešto više od 2 i pol tisuće državnih dužnosnika moralo podnijeti nove godišnje imovinske kartice, bez obzira ima li u njima promjena ili ne. Nakon administrativne provjere, one se objavljuju na web stranici. Možemo ih pogledati jednim klikom, a Povjerenstvo provjerava postoji li neke netočnosti.

Većina je svoju dužnost obavila. I na uvid stavila što imaju oni, ali i članovi njihove obitelji. Upravo zato se pod povećalom javnosti našla - imovinska kartica gradonačelnika Vukovara.

S plaćom od 750 eura Penavina supruga kupuje hrpu nekretnina. Svatko tko je uzeo imovinsku karticu ako je primjetio nešto novo, morao je primjetiti i čega nema. Nova je vikendica, vinograd i oranice vrijedne 84.000 eura.

Doba godine kada svašta saznamo: Ušteđevina Marijane Petir iznosi - 700 tisuća eura

"Riječ je o nekretninama koje su bile kupljene iz ušteđevine koja je uredno bila prijavljena u prošloj imovinskoj kartici od prodaje nekretnina koje je supruga naslijedila. Vidite da možete kupit oranicu od 3000 kvadrata za 2000 eura govori koliko je Slavonija devastirana", kaže Penava.

Povjerenstvo za sukob interesa zaprimilo dvije prijave protiv ministra Paladine

Premijer Plenković, u prošloj godini, podebljao je štednju za 80.000 eura pa sad ona iznosi 250.000 eura. Ostvario ju je, navodi, nasljedstvom. I mjesečna primanja su mu porasla za oko 120 eura.

Nešto većom plaćom može se pohvaliti i predsjednik. Ali i štednjom većom od 132 tisuće eura. Drugi i nisu tako štedljivi.

"Većinu toga što zaradim, i potrošim. Nisam štedljiv tip, možda to nije za pohvalit se, a ne muljam da bih mogao imati nekakva značajnija sredstva da bih mogao nešto posebno kupiti", rekao je Grmoja.

Peđa Grbin, bogatiji je za imovinu u Crnoj Gori, procijenjene vrijednosti 113 tisuća eura.

"Ujak mi je preminuio i naslijedio sam", rekao je Grbin. Zbog imovinskih kartica, brojni su se morali opravdavati, a nekima je u političkoj karijeri - i presudila.

