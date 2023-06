"Puno ljudi čeka u redu": U hvalevrijednoj akciji građani se okupili da bi pomogli malenoj Riti

Građani su pozvani da doniraju matične stanice i tako pomognu Riti, 12-togodišnjoj djevojčici koja boluje od leukemije.

Ni s kim iz njezine bliže obitelji se, nažalost, matične stanice ne podudaraju pa se potencijalni darivatelj tražio među građanima.

Pročitajte i ovo Dim iznad kanjona Čikole FOTO/VIDEO Objavljene prve fotografije ostataka mađarskog helikoptera, mještani u šoku: "Kao da je pala bomba na Hirošimu"

Zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski rekao je da je riječ o uistinu hvalevrijednj akciji.

Pročitajte i ovo Tanka granica U ovom gradu zabranili cajke: Dopuštena samo primjerena glazba, ugostitelji zbunjeni

"To pokazuje koliko smo zapravo mi svi spremni pružiti pomoć kad je to najpotrebnije. Puno ljudi čeka u redu da bi dalo svoju krv za testiranje. Mene je stvarno iznenadilo to, pozitivno me iznenadilo. Grad Rijeka će uvijek podupirati ovakve akcije i ako ikome treba išta u tom smjeru, mi smo tu", rekao je Palčevski.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.