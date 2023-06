Reporterka Dnevnika Nove TV kod mjesta pada: "Traje potraga za trećom osobom iz helikoptera. Na stijenama se vidi crna opožarena površina"

Iznad kanjona Čikole, 200-tinjak metara zračne linije od mjesta nesreće, uživo se javila reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

"Za sad znamo da je Centar 112 primio dojavu 9 minuta prije 12 sati od turistice da se vidi dim, a to su potvrdili i mještani iz sela Ključ. Čuli su prasak, vidjeli dim, a ubrzo nakon toga i hrvatski helikopter kako nadlijeće kanjon", izvijestila je Jurišić te dodala kako su žurne službe i dalje na terenu, a još se traga za trećom osobom.

"Na stijenama se vidi crna opožarena površina", kazala je reporterka te dodala kako je "MORH štur s informacijama, a ne može se ni do HGSS-a ni vatrogasaca jer je slab signal na tom području".

Pročitajte i ovo Policija objavila Riješen slučaj ubojstva u centru Zagreba, uhićena trojica mladića

"Nedostaje jedna sajla ziplinea", izvijestila je, no za sad se radi samo o pretpostavkama o mogućim uzrocima nesreće, to jest, "pretpostavlja se da je helikopter zakačio tu sajlu u padu". Kako je došlo do tragedije, pokazat će istraga koja slijedi.

Pročitajte i ovo Teška nesreća Nakon nesreće u Buzinu: Božinović kazao kako se razmišlja o uvođenju privremene dozvole za mlade vozače

Tragediju su komentirali i ministar obrane Mario Banožić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) brigadni general Michael Križanec te direktor, MSAP-a pukovnik Tomislav Pušnik, a više o tome čitajte >>OVDJE

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.