Priče iz Domovinskoga rata i ono što su hrvatski branitelji doživjeli na prvoj crti bojišnice - teško je i prepričati. A spašavanje srpskog vojnika Petra Perića na ratištu u Bosni i Hercegovini vraća vjeru u ljude.

Legendarne "crvene beretke", kojima je zapovijedao bivši ministar obrane Damir Krstičević, spasile su ranjenoga srpskog vojnika. Kažu, u tom trenutku nisu razmišljali tko je na kojoj strani, samo je bilo važno spasiti čovjeku život.

"Vozim se na zapovjednom vozilu četvrte gardijske brigade, koji se zvao Lov, pored generala Krstičevića i vidimo s desne strane u šumi neprijateljski vojnik zove upomoć", ispričao je Petar Malbaša, ratni snimatelj.

"Vidjeli smo odmah kad smo prilazili da je on preplašen. Da je uznemiren. Pomisliš uvijek na sve. To je rat. Jel' ima, kad mi prilazimo prema njemu, znate to je reakcija, trenutak. Jel' ima on bombu? Nema li. Jel' ima oružje? Hoće li, neće li?", kazao je Damir Krstičević, ratni zapovjednik 4. gardijske brigade i bivši ministar obrane.

Ovu priču, o kojoj bivši ministar obrane prvi put progovara pred kamerama, donosimo u Dnevniku Nove TV u 19:15, u specijalu u povodu 25. obljetnice Oluje.