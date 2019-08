Uoči svečanosti proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na Kninskoj tvrđavi razgovarali smo s ministrom obrane Damirom Krstičevićem.

Ministre, s kakvim emocijama dočekuje proslavu Oluje?

Prije svega s pobjedničkim emocijama. To su ogromne emocije. Oluja je simbol vojničkog uspjeha, junaštva, zajedništva. Oluja je kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu. Tajna te pobjede su upravo naši ljudi, hrvatski branitelji koji su bili domoljubni, požrtvovni i koji su učinili sve da danas živimo u miru, u slobodi u našoj Hrvatskoj. Zahvaljujem se svim hrvatskim braniteljima na miru i slobodi, a najveća zahvalnost su naše obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja. Tu smo danas 24. put, ponovno evociramo uspomene i u duhu zajedništva dostojanstveno obilježavamo operaciju Oluja.

Prije 24 godine bili se na Dinari, u Kninu. Kako se osjećate?

Osjećam se jako sretno. Drago mi je da se okupljamo zajedno opet, svi ratni zapovjednici, posebno tu na Kninskoj tvrđavi koja je simbol pobjede u Domovinskom ratu. Znali smo da radimo nešto dobro, korisno za naš narod, za našu državu. Četiri godine smo to čekali. Vidjeli ste da smo i četvrta i sedma i druge postrojbe hrvatske vojske snažno, munjevito oslobodile Knin u manje od 31 sat. Razbili smo neprijateljske snage koje su se tu branile oko Knina. Ušli smo u Knin i podigli hrvatski barjak. Danas su sloboda i mir u Hrvatskoj.

Kad podvučete crtu, koja je ostavština Oluje?

Ostavština Oluje je mir, sloboda. Zatim, tu je i hrvatska vojska koja je jamac mira i sigurnosti i odgovornost svih nas u Hrvatskoj da situacija iz dana u dan bude bolja, da ljudi mogu bolje i kvalitetnije živjeti, da imamo jako gospodarstvo, da imamo jake institucije i da je u punini demokratska država. Vidimo danas da smo članica NATO-a, EU i vjerujem da Hrvatska ima sjajnu perspektivu.

Što kažete na poruke koje stižu iz Srbije?

Na te se poruke ne bih osvrtao. Mogu samo kazati da će se Oluja dogoditi uvijek, bilo kome tko želi ugroziti Hrvatsku.

Polemizira se ovih dana da bi se nakon tragediji trebali povući hrvatski vojnici iz Afganistana. Što kažete na to?

To je velika tragedija. Smrt hrvatskog vojnika nije laka i još jednom izražavam sućut obitelji Briški. Moja odgovornost kao ministra je da hrvatska vojska bude spremna, da ima dobru opremu, da bude dobro uvježbana. A što se tiče povlačenja, to je na razini Sabora, cijele Vlade. Moramo pratiti situaciju, gledati sigurnosnu situaciju Afganistana i voditi računa svakog hrvatskog vojnika.

Lani smo u Kninu gledali prelet izraelskih zrakoplova, svi znamo kako je ta priča završila. Kad će Hrvatska dobiti nove avione i hoće li?

U tom procesu smo puno naučili. Nažalost, nismo uspjeli doći do kraja. Znamo da Hrvatska tu ništa nije mogla napraviti. Ali, ključ je da se ova Vlada ne predaje. Ne predaje se kao ni što se nisu predavali hrvatski branitelji. Nije se predao ni Rudolf Perišin kada je uzeo MiG i doletio u Klagenfurt i kazao da je Hrvat i da ne želi pucati na Hrvate. Ili njegov san da leti na višenamjenskom borbenom avionu. Otvorili smo drugi proces i u drugom procesu ćemo doći do višenamjenskog borbenog aviona. Uvjeren sam da će ova Vlada to pitanje strateški bitno za Hrvatsku budućnost riješiti.

