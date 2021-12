Dan nakon Zekanovićeve izjave u Saboru iz stranke kažu da je smijenjen s mjesta predsjednika Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

''I did it my way'' napisao je Hrvoje Zekanović na svojem profilu na Facebooku uz video govora zbog kojeg su iz stranke odlučili da ga se treba maknuti s mjesta predsjednika Kluba.

Zekanović je u četvrtak u raspravi o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti otkrio podatak je on jedini od 24 desnija zastupnika iz Mosta, Domovinskog pokreta, Suverenista i dijela nezavisnih koji je cijepljen, kao i da od šest zastupnika Hrvatskih suverenista trenutačno troje ima COVID-19, od kojih je jedan u bolnici.

Kazao je da ga je troje ljudi jučer kontaktiralo zbog govora u Saboru zbog kojeg je smijenjen s funkcije predsjednika te kazalo da će se upravo zbog toga ići cijepiti.