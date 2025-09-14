Obavijesti Foto Video Pretražite
Rešetanje Plenkovića, opoziv ministrice, kažnjavanje veličanja ustaških i četničkih režima: Sabor počinje s radom

Piše Hina, 14. rujna 2025. @ 11:44 komentari
Sabornica
Sabornica Foto: Ranko Suvar/Cropix
Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor u ponedjeljak aktualnim prijepodnevom počinje redovno jesensko zasjedanje na privremenoj lokaciji vojnog učilišta Franjo Tuđman na zagrebačkom Črnomercu.
14. 9. 2025. O traumi i nasilju na drugačiji način: "U dobrim šapama"
U dobrim šapama
S njima se nikad nećete morati pitati jeste li dovoljno dobri: "Uče nas da vrijedimo i kad..."
Rubio otputovao u Izrael nakon napada na Dohu
Trump kritizirao
Rubio otputovao u Izrael nakon napada na Dohu: "On neće promijeniti prirodu našeg odnosa"
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Marko Perković Thompson na vjenčanju Lejdi Perković i Ivana Jarneca zapjevao svoj veliki hit
''predivno!''
''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit
Ellen Vanjorek na špici prošla u upečatljivoj modnoj kombinaciji
hrvatske kardashianke
Za mladom domaćom senzacijom i njenom trudnom majkom okretali su se svi na špici
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
Hmm…
"Ovako to rade Slovenci": Prizor iz Ljubljane podigao prašinu na društvenim mrežama, povela se velika rasprava
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
LOL
"Pa stvarno smo mi na Balkanu specijalci": Snimka iz BiH nasmijala cijelu regiju
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Napravljen veliki korak
Počinje velika tehnološka revolucija u zrakoplovstvu: Nebom će dominirati potpuno drukčije letjelice
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
Jednostavno je
Nema tu nikakve magije: Šef Riviana objasnio zašto su kineski automobili jeftiniji od konkurencije
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, Fabregas odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Slaba minutaža
Talijanima prekipjelo zbog situacije s Baturinom, trener odbrusio: "Kao da je Maradona..."
Goran Tomić više nije trener Istre 1961
Nasljednik već poznat?
Nakon Đalovića, pao je i drugi otkaz sezone: Prvoligaš potvrdio razlaz s trenerom
Danas u Beogradu ždrijeb Europskog vaterpolskog prvenstva
Svaka utakmica kao finale
Ždrijeb koji sve okreće naglavačke: Evo što čeka Hrvatsku u Beogradu
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
LEYLA
LEYLA: ANKETA: Je li kraj serije "Leyla" opravdao vaša očekivanja?
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko je napustio Zaglave i otišao u Albaniju doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina
Što učiniti kada sva sigurnost nestane otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Nemojte ovo raditi
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
Provjeren recept
Probajte, bit će vam drago: Za uvijek sočnu piletinu treba vam samo jedan sastojak
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb špica: Ružičasta košulja u muškom street style izdanju
ČISTA PETICA
To se traži! Markantan gospodin iz Zagreba udario kontru modnim zabranama
Haljine u smeđoj boji
MODELI ZA SVE PRIGODE
Smeđa je hit: 20 haljina u boji jeseni već od 6,99 eura
Severina u Palermu 2025. u Dolce Gabbana kreaciji iz 2014. godine
Obožavani model
U ovoj suknji ne možete ostati nezamijećeni, a Severina je nosi od 2014. godine
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
