Zimski prijelazni rok u Saboru traje već dvije godine. Poput nogometaša, zastupnici mijenjaju klubove i stranke.

Za jedne je to politička korupcija i izdaja birača, za druge slobodna zastupnička volja.

Za dio zastupnika su četiri saborske godine poput osvajanja jackpota. Pa mnogima napuštanje ovih klupa nije bila opcija.

U ključnom trenutku, HDZ se pravdao stabilnošću. I Most zamijenio za HNS.

Ministrica Blaženka Divjak iz njihove kvote uvjerava: "Ja sam sigurna da će birači znati prepoznati kako one negativne stvari, tako i pozitivne stvari. Prije svega, što se HNS-a tiče, podršku obrazovnoj reformi".

HNS se zbog koalicije podijelio, a Glas ostao u oporbi. Na pitanje misli li da su birači iznevjereni koalicijom s HNS-om, ministar gospodarstva Darko Horvat smatra da je jedini vjerodostojan ostao upravo HDZ.

"Rejting HDZ-a pokazuje da birači podržavaju ono što radimo", podržava takvo razmišljanje i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Svaki peti zastupnik promijenio stranku

Čak svaki pet zastupnik ili je promijenio stranački dres ili je prešao iz oporbe u vlast i obrnuto. SDP je izgubio najviše zastupnika. Čak osam. Plenkovićeva lista troje: Esih, Hasanbegovića i Zekanovića.

Najveći dobitnik je Milan Bandić. Na listi s Reformistima u Sabor je uveo dvoje, a sad ima 12 zastupnika. "Nemojte se iznenadit ako bude još, ako ja budem još iznenađen sljedećih dana", poručuje Milan Bandić.

Oporba ga proziva za političku korupciju. Prijavili su ga DORH-u.

Šef Mosta ima svoje objašnjenje za promjene političkog dresa. "Svi oni znaju jako dobro znaju da, ne budu li u nekoj političkoj roli, završit će na Zavodu za zapošljavanje", tvrdi Mostov Božo Petrov.

Tomislav Saucha, koji čeka suđenje za slučaj dnevnice, spasio je ministra financija od smjene.

'Dijete SDP-a' završilo kod Bandića

Potezom je iznenadila i Milanka Opačić, iako je prošle godine tvrdila: "Ne idemo mi nikuda, ni Mirando ni ja. Ostajemo u SDP-u. Ja sam dijete stranke, u stranci od 90-te".

Zbog neslaganja sa šefom stranke, kao i Mrsić, napustila je ipak SDP i postala nezavisna zastupnica, u Bandićevom klubu. "Donio mi je buket cvijeća i s tim sam zadovoljna", prokomentirala je taj događaj Opačić.

Bilo je i bizarnijih objašnjenja za potporu vladi. "Kad bi to ovisilo o tome da bi bili prijevremeni izbori i da bi Bero tu profitirao, ja bi možda dao tu ruku, ali ja tražim da Bero izađe iz stranke i nema moje ruke HDZ-u ni u ludilu", poručio je zastupnik Zdravko Ronko.

Gubitak svojih članova komentirao je predsjednik SDP-a. "To su ti nezadovoljnici u SDP-u, pobunjenici, koji na ovaj način pokazuju da im nije stalo do stranke, socijaldemokracije, već isključivo do vlastitih fotelja i sinekura", ocijenio je šef SDP-a Davor Bernardić.

U dvije godine, Bandić je postao HDZ-ov ključni partner, a iz njegove političke kuhinje najavljuju još saborskih transfera.

