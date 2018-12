Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u intervjuu za Jutarnji listi najavio je kako bi se nakon Nove godine klubu njegovih saborskih zastupnika mogao pridružiti još jedan član.

"Nemam 12, nego 13 zastupnika, i to će biti objavljeno poslije Nove godine", kazao je Bandić i dodao kako ne želi sada ljudima kvariti Božić.

"Nema tu prevare. Kada supruga napusti muža i ode drugome, nije kriva ona, nego suprug. U ovom slučaju nisu ljudi došli Bandiću, nego su otišli od drugih u koje su izgubili povjerenje. A u nadolazećim mjesecima toga će biti još. Budite bez brige. Ljudi koji su mi došli, bili su razočarani. Ja nikoga ne snubim. Svi koji žele raditi s čovjekom koji je obilježio ovaj grad, koji je pokazao kako se dela, dela i samo dela i vide u tome rješenje, oni imaju mjesta u mom Klubu. Zato su mi prešli. Ja uvijek govorim ‘za mnom’, a ne ‘naprijed’. Pravi, rasni političari koji imaju lidership govore ‘za mnom’. Tu je tajna uspjeha. Osim toga, nisam ni glup, ni ružan pa da ljudi neće za mnom. U mom klubu bit će onoliko zastupnika koliko drugi budu griješili. I nemojte me limitirati s onih 15, 16 zastupnika. Bit će ih koliko bude", poručio je Bandić za Jutarnji.

Na novinarsko pitanje kako neki tvrde da si je za Božić kupio trojicu zastupnika u Gradskoj skupštini koji su spasili njegov proračun te tvrdnje da bi se time trebao pozabaviti USKOK Bandić je kazao:

"Prolaz proračuna za mene je očekivan i ja sam to unaprijed znao. No, čovjek ne treba biti bahat, ne smije čovjek podcjenjivati svoje političke suparnike jer je to početak političkog kraja. A još gore bi bilo da ih precjenjujem. Da je oporba bila tiša, imao bih više problema. No, čim su oni glasniji, meni onda i Bog pomogne. Ja sam bio u oporbi između 1990. i 2000. i nikad se nisam razmetao etiketirajući druge, nikad nisam ostrašćeno govorio, niti gledao poprijeko. Jer, mali ljudi govore o drugima, prosječni o stvarima u sadašnjosti, a normalni o budućnosti. Oporba sve čini da ja budem gradonačelnik dok ne umrem. Uz ovakvu oporbu to će i biti tako. Bit ću gradonačelnik dok god moji sugrađani to budu željeli i dok god me dragi Bog bude držao na nogama. Jedino sam sebe mogu pobijediti"

Upitan hoće li zastupnici Polovanec, Milićević i Ćorić biti novi članovi njegove stranke te dobiti neka radna mjesta, Bandić je ustvrdio kako će biti "partneri i to je to.