Niz je političkih reakcija na posljednje akvizicije Milana Bandića, bivše SDP-ovce Milanku Opačić i Sinišu Vargu. Dok spomenuti dvojac i dalje ne progovara, Bandić koji drži HDZ-ovu većinu trlja ruke, a Zoran Milanović se prepire s Andrejom Plenkovićem - mi smo provjerili je li moguće natjerati zastupnike da vrate mandat stranci s kojom su ga i dobili.

Otkad su se skrasili kod Milana Bandića - Milanka Opačić i Siniša Varga o tome šute. Zoran Milanović nije im prešutio pretrčavanje iz SDP-a. Ali poziv nekadašnjeg šefa - dvojac je izignorirao.

"Mandati su neotuđivi i neopozivi!", reagirao je tako aktualni premijer Andrej Plenković na najnovije Bandićeve uzdanice, u čijim je rukama i HDZ-ova većina.

''Trebamo paziti koga stavljamo na liste'', odgovorio je premijer na pitanje kako natjerati zastupnike da vrate mandat stranci u kojoj su ga i osvojili.

Bivši SDP-ov šef Vlade ne ostaje mu dužan: "Slažem se s Plenkovićem da 'treba paziti koga se stavlja na liste'. Recimo - sve one koje mu je, prema njegovom kazivanju, stavila i preporučila Kolinda Grabar-Kitarović i njezini kasnije posmicani savjetnici. (…) Stavljanje je glagol koji baš priliči načinu na koji se u HDZ-u dolazi na listu. (…) sve navedeno nebitno je i blijedi u srazu s cinizmom i prijezirom prema demokratskim normama kojima pršti Premijerova podsviješću bremenita doskočica. Otprilike - pazi koga stavljaš na liste, jer ću ti sve to pokupovati preko 'off shore' koalicijske hobotnice koja neumorno dela 365 dana u godini. Stvarno?"

Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović bili su dio HDZ-ovog tabora, pa Plenkoviću okrenuli leđa. A kao da su u prolazu i mnogi u ovom sazivu Sabora u kojem vlada prava najezda transfera, a politički se dres najlakše skida.

Prelaze, a mandat zadržavaju na što po zakonu imaju pravo. SDP je napustilo najviše zastupnika. Posljednje Bandićeve akvizicije za Peđu Grbina su - izdaja birača.

"Ne samo pobjegli, nego otišli u krilo možda i najkorumpiranije političke opcije u Hrvatskoj. Građani će bolje nego iz bilo kojeg drugog poteza vidjeti o kakvim se ljudima i političkim opcijama radi", rekao je Peđa Grbin, saborski zastupnik SDP-a.

HSS koji je zbog sumnje u trgovinu i korupciju slučaj doveo i do USKOK-a sve bi regulirao zakonom. Odlazili su i iz Mosta, ali u stranci kažu: nisu reagirali.

"Mi smo jasno rekli saborskim zastupnicima Mosta - od vas očekujemo da ne budete žetončići. Slijedite svoja etička načela, ne budite žetončiči", rekao je Božo Petrov, predsjednik Mosta.

U političkoj igri prepunoj odmetnika bilo je gotovo nemoguće pronaći nekog poput Darka Vrdoljaka. Mandat gradskog vijećnika u Zadru vratio je SDP-u. Pa je njegov potez - ravan čudu.

