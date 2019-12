Hrvatski je sabor pun svađa koje ne doliče krčmi, a kamoli instituciji u koju su građani izabrali zastupnike da ih predstavljaju. Na sjednicama je bilo psovki, poziva na fizički obračun, prijetnji smrću...

Tankih živaca u Hrvatskom saboru bio je ministar obrane Damir Krstičević nakon fijaska s borbenim avionima. ''Sebi ga uručuj, stari moj! Sebi'', rekao je Krstičević Franku Vidoviću (SDP) nakon što mu je ovaj donio maketu američkog zrakoplova koju je ministar bacio na pod.

U siječnju je saborska straža stala između premijera Andreja Plenkovića i Mosta. Premijera su nazvali anemičnim, a tadašnju šeficu diplomacije prozvali da promiče srpske interese. "Bilo bi jako neozbiljno od mene da tvrdim da bi sad mene premijer udario, ali on je krenuo fizički prema meni'', rekao je Grmoja, no premijer se obranio: "Ne, ja sam ga išao pitati na koga je on to mislio da je veleizdajnik, al' je čovjek izašao iz Sabora''. A u Saboru bi sat bontona itekako dobro došao.

Otkad ljubavi između Mosta i HDZ-a nema, ima svakavih scena. Tako je bivša ministrica Gabrijela Žalac Mostovom Miri Bulju poručila da možda ''bilo bolje da vas Zagora nije rodila''.

U Saboru su se zastupnici otvoreno pozivali na okršaj i vrijeđali se. Nikola Grmoja tako je Hrvoja Zekanovića ''pozvao'' da ''izađu van'', a Grmoja nije štedio ni predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kojega je nazvao Njonjo. No Jandroković mu nije ostao dužan. ''Dragi kolega Grmoja, reći da ste smeće je malo'', poručio mu je.

Primitivizam na sjednici parlamenta u Republici Srpskoj: Ministar policije divljački ošamario oporbenog zastupnika

A uglavnom je isti zastupnik uvijek "letio van". "Ovo je diktatura! Ovo nije demokracija u hrvatskom Saboru! Ovo je politika HDZ - a!'', vikao je zastupnik Ivan Pernar u srpnju prošle godine dok ga je straža iznosila iz sabornice.

Kamere su svjedočile i sramotnim istupima i primitivizmu. "Mrš, još jednom mi uzmi nešto iz ruke, kunem ti se, nećeš živ odavde izaći! Mrš, smeće'', urlao je Branimir Bunjac na pripadnika saborske straže koji mu je u travnju ove godine pokušao iz ruke oduzeti mobitel.

Javnost pamti da ni prethodnici nisu birali riječi. Bivša HDZ-ova zastupnica Božica Šolić bila je iznervirana tijekom jedne od sjednica Sabora 2009. godine da je HNS-ovom Beusu Richemberghu rekla: ''Šta se smiješ, majmune''.

Saborski zastupnici mjesečno primaju plaću kako bi radili svoj posao, a nikako nas zabavljali ili zgražavali.

