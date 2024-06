Hrvatski navijači potpuno iskreno: "Ovo je baš razočaravajuće od ovakve reprezentacije"

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je s Albanijom 2:2 u drugoj utakmici na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.



Napeta utakmica pratila se diljem Hrvatske. Nakon prvotnog šoka, uslijedila je euforija, ali bio je to veliki triler - no bez sretnog završetka za Hrvatsku.

Navijači su bodrili Vatrene od zagrebačkog glavnog trga, Slavonije, Istre i Kvarnera, do Dalmacije i krajnjeg juga. Osjećaji su podijeljeni.

Pročitajte i ovo JOŠ UVIJEK IMA NADE Hrvatska preokrenula protiv Albanije pa šokantno ostala bez pobjede u 95. minuti

"Neki i nakon svega vjeruju da možemo dalje", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak u javljanju iz Zagreba, a jedan od navijača s kojim je razgovarala opisao je kako je sve doživio: "Turbulencija osjećaja, opći kaos na Trgu. Treba promijeniti pristup, pustiti više ove mlađe da trče, vjerujem da možemo dalje." Uslijedila je i čestitka Andreju Kramarića, koji danas slavi rođendan, a i zabio je gol.



"Emocije su podijeljene. Hrvatska reprezentacija nije povela, nego izjednačila, razmišljanje je koje se širilo među splitskim navijačima i navijačicama", a neke od njih u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Brunom Papić kazale su: "Razočarane smo, zadnje minute su došle kao hladan tuš, ali nadamo se da će ubuduće biti bolje."

Pročitajte i ovo TO JE TO! VIDEO Dva gola u dvije minute: Pogledajte pogotke za preokret protiv Albanije



"Utakmica je bila ok, ali razočaran sam, morali smo pobijediti. Ovo je baš razočaravajuće od ovakve reprezentacije. Moramo pobijediti Italiju", kazao je jedan navijač iz Rijeke u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Katarinom Jusić Mezga.



"Nije bilo lako pratiti utakmicu u osječkoj Tvrđi, ali ne zbog vrućina, nego same utakmice", kazala je u javljanju s istoka Hrvatske reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.