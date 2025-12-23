Teške osude iz hrvatskih udruga: "Riječ je o nedopustivom i sramotnom veličanju ratnog zločina..."

Udruge Hrvatskoga vijeća obrane iz središnje Bosne najavile su u utorak podizanje kaznenih prijava protiv bošnjačkih ratnih organizacija zbog proslave obljetnice vojne akcije u Križančevu selu u kojoj su tijekom rata ubijena 64 hrvatska vojnika i civila.

Bošnjačka strana sukob u tom mjestu kod Viteza 1993. prikazuje kao "veliku i značajnu pobjedu" Armije BiH, a hrvatske udruge ističu da je riječ sudski dokazanom ratnom zločinu.

Nakon što su Hrvati održali komemoracije za poginule, bošnjačke udruge su organizirale svečanu sjednicu kako bi "proslavili pobjedu".

"Smatramo da je riječ o nedopustivom i sramotnom veličanju ratnog zločina, koji se ne može opravdati nikakvim vojnim ciljevima", priopćile su hrvatske veteranske udruge i najavile podnošenje kaznenih prijava protiv organizatora.

Proslave zločina bez poštovanja žrtava, predstavlja ozbiljan udar na procese istine, pravde i pomirenja, stoji u priopćenju.

U vojnoj akciji Armije BiH 22. prosinca 1993., poznatoj kao 'Krvavi Badnjak' u Križančevu Selu ubijena su 64 Hrvata. Sud BiH je za strijeljanje 12 zarobljenih pripadnika HVO-a, koji su se prethdno predali, osudio pripadnika bošnjačke Armije BiH Almira Sarajlića na 15 godina zatvora, a njegove zapovjednike oslobodio.