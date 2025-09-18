Hrvatska u središtu sportskih zbivanja: Počinje Europski tjedan sporta

Cvjetni trg u Zagrebu 23.9. postaje epicentar rekreacije, zabave i zajedništva – sve povodom otvorenja Europskog tjedna sporta koji ove godine slavi 10 godina promicanja aktivnog životnog stila.
Dovršena istraga
Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus
za Sky News
Zelenski u ekskluzivnom intervjuu otkrio loše vijesti: "Istina je, počinje najesen"
KRITIKE VLADINIH MJERA
Poduzetnik o inflaciji: "Cijena sata rada keramičara veća je od one sveučilišnog profesora ili liječnika"
Ova inicijativa Europske komisije, koju u Hrvatskoj provodi Ministarstvo turizma i sporta, promiče tjelesnu aktivnost i zdrav način života među građanima svih dobnih skupina.
Europski tjedan sporta - 1
Foto:
Ministarstvo turizma i sporta
Od pokretanja 2015. godine, Europski tjedan sporta izrastao je u jedan od najvećih sportskih pokreta u Europi, obuhvativši više od 15 milijuna sudionika samo prošle godine u više od 40 zemalja.
Otvorenje Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj bit će održano na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu od 15:00 sati, a svečani program počinje u 17:00 sati.
Građani će moći uživati u bogatom sportskom i zabavnom programu koji uključuje isprobavanje sportskih poligona, mini turnire za djecu i odrasle, prezentaciju robotike u vježbanju, tradicionalne igre poput skakanja u vrećama, ali i zajednički trening na otvorenom uz vodstvo poznatog trenera Marija Mlinarića.
Uz sport, posjetitelje očekuju i glazba, nastupi akrobata na štulama te Zdravi kutak s korisnim savjetima o tjelesnoj aktivnosti i zdravom načinu života.
Europski tjedan sporta - 4
Foto:
Ministarstvo turizma i sporta
Zanimljiva i edukativna bit će i retrospektivna izložba postavljena povodom desete godišnjice Tjedna, koja će kroz fotografije, video materijale i poruke ambasadora prikazati najzanimljivije trenutke svih prijašnjih izdanja u Hrvatskoj.
Izložba je postavljena na Cvjetnom trgu i bit će dostupna građanima dva tjedna, a putem QR koda svi zainteresirani moći će saznati više o samoj inicijativi, pronaći #BeActive savjete i inspiraciju za vlastiti aktivni život.
Nakon svečanog otvorenja Europskog tjedna sporta 23. rujna na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu, diljem Hrvatske će do 30. rujna biti održani brojni besplatni sportski i rekreativni događaji – od Školskog dana u Podstrani do #BeActive Night-a i Nacionalnog dana - sportsko selo u Virovitici.
A kao uvod u Europski tjedan sporta, na zagrebačkom Jarunu će 19. rujna, u partnerstvu s Multisportom, biti održan fokus dan - Vježbanje na radnom mjestu. Raspored svih događanja dostupan je na službenoj web stranici: www.europski-tjedan-sporta.hr.
Europski tjedan sporta namijenjen je svima – bez obzira na dob, podrijetlo ili tjelesnu pripremljenost i snažno ruši stereotipe o tome tko sve može sudjelovati i biti aktivan. Cilj je uključiti što više građana i pokazati da kretanje i zdrav način života nisu rezervirani samo za sportaše – već su temelj zdravog života svakog pojedinca.
Europski tjedan sporta - 2
Foto:
Ministarstvo turizma i sporta
Naime, više od 60 posto odraslih Hrvata ima prekomjernu tjelesnu težinu, a čak trećina gotovo uopće ne vježba. Upravo zato ova inicijativa potiče građane na promjenu jer i mali koraci mogu imati velik utjecaj na zdravlje. Dovoljno je samo 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti dnevno da se smanji rizik od kroničnih bolesti, poboljša raspoloženje i poveća energija.
Europski tjedan sporta pruža idealnu priliku za prvi ili novi korak prema aktivnijem i zdravijem životu.
Glavna poruka i ove godine ostaje jasna – #BeActive. Poruka koja ne traje samo jedan tjedan, već potiče na dugoročnu promjenu navika i aktivan život tijekom cijele godine.
Jedan tjedan može biti početak cijele godine pozitivnih promjena - zato se pridružite na otvorenju, proslavite deset godina #BeActive priča i dodajte svoju.
Jer promjena počinje s tobom. Pokreni se. Sada.
Program
23. rujna 2025. godine, 15:00 - 18:00 sati
Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg), Zagreb
Voditelj: Frano Ridjan
15:00 - 18:00
- Prezentacija robotike u vježbanju (EMS tajice, egzoskelet), Akcelerator za održivo društvo
- Sportski poligon
- Hrvatska lutrija
- Zdravstveni kutak:
- NZJZ Dr. Andrija Štampar: mjerenje krvnog tlaka i analiza sastava tijela uz liječničko i kineziološko savjetovanje
- Kineziološki fakultet: mjerenje masnog tkiva i dijagnostika
- HZJZ: Predstavljanje programa Živjeti zdravo
- Savjeti o tjelesnoj aktivnosti i zdravom životu
- Dijagnostička vaga + individualizirani savjeti
17:00
- plesne točke, Akrobatski rock 'n' roll klub Buba
17:05 – 17:15
17:15 - 17:25
- Akrobatska točka sa sportskim rekvizitima - Triko Cirkus Teatar
17:25 - 17:35
- Trening by Mario Mlinarić
17:35 - 17:45
- plesne točke, Akrobatski rock 'n' roll klub Buba
17:45 - 18:00
- Zumba - Zumbalice
- Sportski poligon - raznolike sportske aktivnosti i mini turniri za djecu i odrasle, uključujući međugeneracijske turnire, uz dodjelu nagrada najuspješnijima
Gastro kutak
- Zdravi zalogajčići, smoothie - Chia healthy bar
- Boom box, puc-puc, keksići